Tragedia en Perú: sismo de gran impacto causa destrozos y deja al menos seis muertos

Una verdadera noche de terror y desolación se vivió en el corazón de Perú cuando se registró un devastador movimiento telúrico que terminó con la vida de seis personas y cientos de damnificados.
El epicentro del sismo, localizado a solo 24 kilómetros de la superficie en la provincia de Chupaca, sacudió las estructuras más vulnerables de la sierra central del país, pese a no tener una magnitud catalogada como catastrófica.
Miles de familias abandonan sus casas tras el sismo
El distrito de Chongos Bajo se convirtió en la zona cero de la tragedia. La falta de infraestructura antisísmica y el predominio de construcciones antiguas de adobe provocaron que muchas casas precarias se desmoronaran por completo ante el sismo.
Como se explicó antes, el último reporte oficial emitido por las autoridades de Defensa Civil confirma un saldo lamentable: al menos seis muertes de forma trágica y más de treinta persona heridas con politraumatismos de diversa consideración.
Las tareas de rescate se extendieron durante toda la madrugada en una carrera contrarreloj. Vecinos, bomberos y fuerzas de seguridad trabajaron codo a codo, utilizando sus propias manos para remover los pesados bloques de tierra con la esperanza de encontrar sobrevivientes.
El fantasma de un desastre mayor sigue latente en la región de Junín debido a una sucesión de réplicas que mantuvieron en vilo a los pobladores durante todo el fin de semana.
Qué hacer durante y después de un sismo de este tipo
- Protegerse de inmediato: agachate, cubrite debajo de un mueble resistente y sujetate hasta que pase el temblor.
- Alejarse del peligro: mantenete lejos de ventanas, espejos, muebles pesados y cables de alta tensión.
- No usar ascensores: si estás en un edificio, bajá siempre por las escaleras de emergencia una vez que cese el movimiento.
- Cortar los servicios: interrumpí el suministro de gas, luz y agua para evitar incendios o explosiones.
- Evacuar a zonas seguras: dirigite a lugares abiertos y despejados, llevando con vos la mochila de emergencia.
- Usar mensajes de texto: evitá llamar por teléfono para no saturar las líneas.