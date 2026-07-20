Tragedia en Perú: sismo de gran impacto causa destrozos y deja al menos seis muertos

Como se explicó antes, el último reporte oficial emitido por las autoridades de Defensa Civil confirma un saldo lamentable: al menos seis muertes de forma trágica y más de treinta persona heridas con politraumatismos de diversa consideración.

#Mundo ¡Atención! Un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín. pic.twitter.com/NDX6PYjEBp — Vanguardia (@vanguardiacom) July 19, 2026

Las tareas de rescate se extendieron durante toda la madrugada en una carrera contrarreloj. Vecinos, bomberos y fuerzas de seguridad trabajaron codo a codo, utilizando sus propias manos para remover los pesados bloques de tierra con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

El fantasma de un desastre mayor sigue latente en la región de Junín debido a una sucesión de réplicas que mantuvieron en vilo a los pobladores durante todo el fin de semana.

Qué hacer durante y después de un sismo de este tipo