Las exportaciones generaron ingresos extraordinarios para el Estado, que financió la construcción de ferrocarriles, puertos y edificios públicos, además del pago de la deuda externa y la expansión de la administración pública. Aquella etapa quedó registrada en la historia como la Era del Guano, un período que transformó la economía de este país de América del Sur.

Sin embargo, el auge no fue eterno. La explotación intensiva agotó los depósitos de mayor calidad y, con el tiempo, la aparición de fertilizantes sintéticos y el descubrimiento de nuevos yacimientos de nitratos redujeron la demanda internacional, poniendo fin a una época de prosperidad sin precedentes. Pero este 2026 todo cambió.

Hace casi dos siglos transformó la economía de un país de América del Sur y ahora busca recuperar su lugar en el campo

Casi dos siglos después, el guano vuelve a ocupar un lugar central en este país de América del Sur. En febrero de 2026, un estudio publicado en la revista científica PLOS One por investigadores de la Universidad de Sídney concluyó que este fertilizante fue clave para el desarrollo del Reino Chincha, una de las civilizaciones preincaicas más poderosas de la costa peruana.

Según el trabajo, el uso del guano permitió incrementar la producción de maíz, generar excedentes agrícolas y sostener una población cercana a las 100.000 personas. Los autores resumieron el hallazgo con una frase contundente: "En las antiguas culturas andinas, el fertilizante era poder".

Ese renovado interés también se refleja en las políticas actuales. A través de Agro Rural, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Gobierno de Perú anunció que durante 2026 distribuirá 14.765 toneladas de guano de las islas entre 13.731 familias de la agricultura familiar en 23 regiones de este país de América del Sur.