El nuevo megaproyecto aéreo de US$2.000 millones que unirá América del Sur con Europa y Asia

El complejo logístico está en estructuración técnica y contempla una inversión estimada de hasta 7 billones de pesos colombianos (cerca de US$2.000 millones). Este proyecto busca posicionar a América del Sur como un nodo estratégico de conexión global. Así mismo, promete una reducción de costos de hasta el 25% y garantiza la frescura de perecederos hacia mercados internacionales.

Los beneficios de esta mega infraestructura

La infraestructura funcionará como centro logístico multimodal equipado con bodegas y zonas industriales. Las operaciones se enlazarán directamente con importantes instalaciones marítimas regionales (Puerto Antioquia, Progreso, Pisisí, Cirilo), junto con modernas autopistas. Dicha articulación estratégica acelerará la movilización de mercancías y optimizará toda la cadena operativa del comercio exterior.

Además del movimiento de carga, el aeropuerto de América del Sur también impulsará la conectividad de pasajeros, facilitando el acceso a una zona con creciente actividad agrícola, industrial y turística. Las autoridades consideran que la nueva infraestructura favorecerá la llegada de inversiones y la generación de empleo durante las etapas de construcción y operación.

La cercanía con el golfo de Urabá y las principales rutas marítimas del Caribe permitirá conectar las cadenas logísticas de Colombia con puertos y aeropuertos de América, Europa y Asia. Esta ubicación convierte a Turbo en un punto estratégico para el comercio exterior, especialmente para productos perecederos que requieren transporte rápido.