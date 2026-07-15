En la región de América del Sur se está elevando una construcción que promete cambiar la movilidad de toda Latinoamérica. Se trata de un aeropuerto que no conecta dos continentes sinos tres.
El nuevo megaproyecto aéreo de US$2.000 millones que unirá América del Sur con Europa y Asia
Este megaproyecto de infraestructura no solo potenciará el comercio internacional, sino que también impulsará la conectividad de América Latina
Esta infraestructura convierte a Colombia en un nodo logístico clave al conectar el transporte marítimo, terrestre y aéreo en una zona al nivel del mar, lo que maximiza la capacidad de carga y acelera la exportación.
El aeropuerto de América Latina que promete cambiarlo todo
Colombia planifica el Aeropuerto Internacional de Turbo, una ambiciosa obra de infraestructura en el Urabá antioqueño diseñada para fortalecer su comercio internacional con América del Sur, Europa y Asia.
El complejo logístico está en estructuración técnica y contempla una inversión estimada de hasta 7 billones de pesos colombianos (cerca de US$2.000 millones). Este proyecto busca posicionar a América del Sur como un nodo estratégico de conexión global. Así mismo, promete una reducción de costos de hasta el 25% y garantiza la frescura de perecederos hacia mercados internacionales.
Los beneficios de esta mega infraestructura
La infraestructura funcionará como centro logístico multimodal equipado con bodegas y zonas industriales. Las operaciones se enlazarán directamente con importantes instalaciones marítimas regionales (Puerto Antioquia, Progreso, Pisisí, Cirilo), junto con modernas autopistas. Dicha articulación estratégica acelerará la movilización de mercancías y optimizará toda la cadena operativa del comercio exterior.
Además del movimiento de carga, el aeropuerto de América del Sur también impulsará la conectividad de pasajeros, facilitando el acceso a una zona con creciente actividad agrícola, industrial y turística. Las autoridades consideran que la nueva infraestructura favorecerá la llegada de inversiones y la generación de empleo durante las etapas de construcción y operación.
La cercanía con el golfo de Urabá y las principales rutas marítimas del Caribe permitirá conectar las cadenas logísticas de Colombia con puertos y aeropuertos de América, Europa y Asia. Esta ubicación convierte a Turbo en un punto estratégico para el comercio exterior, especialmente para productos perecederos que requieren transporte rápido.
En pocas palabras
- Megaproyecto aéreo: Inversión de US$2.000 millones en Colombia para unir Latinoamérica con Europa y Asia.
- Nudo logístico: Infraestructura clave en Turbo, Antioquia, que integrará transporte aéreo, marítimo y terrestre.
- Beneficios clave: Reducción de costos de exportación hasta 25% y mejora en la cadena de suministro de perecederos.