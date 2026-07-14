El país de América del Sur que se inspira en Israel para enfrentar a la megasequía

Ley de Desalinización, es una norma que pone reglas claras para construir y operar plantas que convierten el agua salada en agua dulce. La idea es aumentar la disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura y la industria, sin depender únicamente de ríos y acuíferos, cada vez más afectados por la sequía.

Cómo un país de América del Sur busca transformar agua de mar en agua potable

Uno de los proyectos más avanzados se desarrolla en la región del Biobío, donde el Gobierno Regional firmó un convenio con la empresa estatal israelí Mekorot, reconocida por su experiencia en la gestión del agua. El objetivo es que la compañía aporte su conocimiento para diseñar un plan de largo plazo que garantice el abastecimiento de agua para la población y la industria, además de evaluar soluciones como la desalinización para enfrentar la sequía y el cambio climático.

La iniciativa comenzó tras una reunión entre autoridades de la región de Chile y representantes del Gobierno de Israel. A partir de ese encuentro, ambas partes acordaron fortalecer la cooperación técnica a través de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional, con el fin de compartir tecnologías y estrategias que permitan mejorar la gestión de los recursos hídricos en el Biobío.