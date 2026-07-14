El cambio climático intensificó las sequías en distintas partes del mundo. En ese escenario, Israel se convirtió en un referente global gracias a su sistema de desalinización de agua de mar, un modelo que ahora un país de América del Sur busca replicar para enfrentar la escasez hídrica.
El país de América del Sur que se inspira en Israel para enfrentar a la megasequía
Este país de América del Sur apuesta por la experiencia de Israel para fortalecer la gestión del agua
Se trata de Chile, que comenzó a adaptar tres pilares del modelo Israel. La elaboración de planes maestros para la gestión del agua, el desarrollo de una red de plantas desaladoras interconectadas y la reutilización de aguas residuales tratadas para el riego agrícola.
El país de América del Sur que apuesta por el sistema de Israel para combatir la crisis del agua
Este país de América del Sur apuesta por ampliar el uso de la desalinización mediante la tecnología de ósmosis inversa, el mismo sistema que convirtió a Israel en una potencia hídrica. Actualmente, cerca del 80% del agua potable consumida por los israelíes proviene de plantas desaladoras, mientras que Chile impulsa esta tecnología de la mano de la reciente Ley de Desalinización.
Ley de Desalinización, es una norma que pone reglas claras para construir y operar plantas que convierten el agua salada en agua dulce. La idea es aumentar la disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura y la industria, sin depender únicamente de ríos y acuíferos, cada vez más afectados por la sequía.
Cómo un país de América del Sur busca transformar agua de mar en agua potable
Uno de los proyectos más avanzados se desarrolla en la región del Biobío, donde el Gobierno Regional firmó un convenio con la empresa estatal israelí Mekorot, reconocida por su experiencia en la gestión del agua. El objetivo es que la compañía aporte su conocimiento para diseñar un plan de largo plazo que garantice el abastecimiento de agua para la población y la industria, además de evaluar soluciones como la desalinización para enfrentar la sequía y el cambio climático.
La iniciativa comenzó tras una reunión entre autoridades de la región de Chile y representantes del Gobierno de Israel. A partir de ese encuentro, ambas partes acordaron fortalecer la cooperación técnica a través de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional, con el fin de compartir tecnologías y estrategias que permitan mejorar la gestión de los recursos hídricos en el Biobío.