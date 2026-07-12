La ciudad de América del Sur que superó a Dubái y Shanghái en calidad de vida

Aunque el costo de vida en esta ciudad es elevado y el mercado laboral es más pequeño que el de otros países, muchos residentes consideran que esas desventajas se compensan con la tranquilidad que ofrece. Uno de sus mayores atractivos es la Rambla de Montevideo, un paseo costero de más de 20 kilómetros que bordea el Río de la Plata y funciona como punto de encuentro para caminar. Los espacios verdes, el tráfico moderado y la cercanía al río forman parte de la rutina diaria de sus habitantes.

Las ciudades con mejor calidad de vida

Uruguay también es valorado por su estabilidad institucional y por el funcionamiento de sus servicios públicos. Para muchos extranjeros, vivir en Montevideo significa hacerlo en una ciudad donde las reglas son claras, existe mayor previsibilidad y el entorno urbano resulta más ordenado que en otras grandes capitales latinoamericanas.

A nivel mundial, las cinco ciudades con mejor calidad de vida según Mercer son:

Zúrich (Suiza).

Viena (Austria).

Ginebra (Suiza).

Copenhague (Dinamarca).

Auckland (Nueva Zelanda).

En América Latina, el ranking quedó encabezado por: