En el mundo existen miles de ciudades. Mientras algunas destacan por su historia o su belleza, otra sobresale por brindar la mayor calidad de vida. En América del Sur, una urbe se posicionó como la mejor de la región para vivir gracias a su seguridad y estabilidad.
La ciudad de América del Sur que superó a Dubái y Shanghái en calidad de vida
Este urbe se consolida como la ciudad líder en calidad de vida en América del Sur, superando a otras grandes capitales de la región.
Así lo señala el Mercer Quality of Living City Ranking , un estudio que evalúa ciudades de todo el mundo según factores como seguridad, salud, educación, transporte, infraestructura, medioambiente, vivienda, cultura y servicios públicos.
La ciudad de América del Sur con mejor calidad de vida: dónde queda y por qué lidera el ranking
En esta edición, la ciudad de Montevideo (Uruguay) volvió a ocupar el primer lugar de América del Sur. Vivir en esta urbe significa encontrar un equilibrio entre una capital activa y un ritmo de vida más pausado. La ciudad es reconocida por su estabilidad democrática, sus instituciones sólidas y una calidad de vida superior a la de muchas capitales de la región.
Aunque el costo de vida en esta ciudad es elevado y el mercado laboral es más pequeño que el de otros países, muchos residentes consideran que esas desventajas se compensan con la tranquilidad que ofrece. Uno de sus mayores atractivos es la Rambla de Montevideo, un paseo costero de más de 20 kilómetros que bordea el Río de la Plata y funciona como punto de encuentro para caminar. Los espacios verdes, el tráfico moderado y la cercanía al río forman parte de la rutina diaria de sus habitantes.
Las ciudades con mejor calidad de vida
Uruguay también es valorado por su estabilidad institucional y por el funcionamiento de sus servicios públicos. Para muchos extranjeros, vivir en Montevideo significa hacerlo en una ciudad donde las reglas son claras, existe mayor previsibilidad y el entorno urbano resulta más ordenado que en otras grandes capitales latinoamericanas.
A nivel mundial, las cinco ciudades con mejor calidad de vida según Mercer son:
- Zúrich (Suiza).
- Viena (Austria).
- Ginebra (Suiza).
- Copenhague (Dinamarca).
- Auckland (Nueva Zelanda).
En América Latina, el ranking quedó encabezado por:
- La ciudad de Montevideo (Uruguay) – Puesto 92 mundial.
- Buenos Aires (Argentina) – Puesto 97.
- Santiago (Chile) – Puesto 98.
- São Paulo (Brasil) – Puesto 103.
- Río de Janeiro (Brasil) – Puesto 114.