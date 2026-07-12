Alerta por salud mental en Mendoza: aumentaron los consumos problemáticos, la depresión y el riesgo suicida

El 60% afirmó no dormir bien. Y aunque la mitad de los consultados no está en tratamiento psicológico, admite necesitar la asistencia profesional pero indican no poder acceder por su costo.

Los suicidios triplican a los homicidios dolosos en Argentina

A nivel nacional, durante 2025 se registró una cifra récord de suicidios: 5.209 casos, la cifra más alta desde que existen registros. El número triplicó a los homicidios dolosos ocurridos el año pasado. La tasa nacional alcanzó los 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes.

En Mendoza aún no se tienen los datos del 2025, aunque se estima que la tasa es similar a la nacional.

“En Mendoza la tasa es de 11,6, 11,8 cada 100.000 que es similar a la existe en Nación. Si comparamos las cifras de 2023 con las de 2024, en Mendoza, en esos dos años aumentó 40% la tasa de suicidios. No hay dudas de que subió”, afirmó el médico psiquiatra Manuel Vilapriño.

El responsable del área de salud mental provincial detalló que el rango etario está entre los 30 y 39 años.

“También se ha incrementado en adolescentes. Vamos a ver bien el dato cuando tengamos los datos de 2025. Lo que sí es que la edad de inicio de los intentos es cada vez más precoz”, alertó.

El estudio de la UBA señala que los jóvenes de entre 18 y 29 años registran niveles significativamente más altos de riesgo suicida, que los grupos etarios de mayor edad.

-¿Cuáles son las causas?, ¿está asociado a la crisis económica, a los consumos problemáticos?, le consultamos al doctor Vilapriño.

“Es multifactorial, incluye lo social, lo económico, problemas familiares, factores biológicos. Los determinantes que entran en juego para que aparezca una problemática de salud mental combina lo biológico-genético, con lo psicológico, con lo social y con lo ambiental”, sostuvo.

Si se comparan las cifras de 2023 con las de 2024, en Mendoza aumentó 40% la tasa de suicidios en esos dos años, según datos oficiales.

Consumos problemáticos a los 10 años y menos también

El consumo problemático es un flagelo que afecta al mundo. Mendoza está atravesando uno de los momentos más críticos de esta problemática.

“En Mendoza la edad de inicio es aproximadamente a los 10 años. Pero tenemos casos, de niños más chicos que son puntuales, pero que empiezan a aparecer. Sí está apareciendo el tema de la cocaína fumada que es un tema distinto desde el punto de vista epidemiológico. Ahora se está viendo esa tendencia de comenzar la carrera del consumo directamente con cocaína”, dijo con preocupación Vilapriño.

-Un chico de 10 años ¿con qué adicciones comienza?, le consultamos.

“Generalmente con alcohol, tabaco y marihuana”, puntualizó.

Red de salud mental por niveles

Es tal la gravedad de la cantidad de casos de salud mental de la provincia, que hoy el tema está en agenda del Gobierno provincial que destinó $1.770 millones más al presupuesto del área para ampliar la red de atención. El presupuesto inicial era de $813 millones y se elevó a $2.583 millones.

La red integral de salud mental abarca los centros de salud, lugares para tratamientos específicos, como los centros para adicciones para niños y adolescentes, internación (con 14 guardias en hospitales generales), a los que se suman los monovalentes (El Sauce, Carlos Pereyra y el Centro Integral Provincial de Urgencias de Adolescentes (CIPAU), para chicos de 14 a 17 años.

“Se está avanzando en un proyecto para una comunidad terapéutica en el hospital El Sauce que va a ser para adolescentes. Además del centro de deshabituación -para tratar la segunda fase del proceso de recuperación de adicciones-, para 40 personas, 20 adolescentes”, explicó el director de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

Actualmente la ocupación de camas para salud mental oscila entre el 85% y 97%.

Vilapriño contó que están trabajando en todos los hospitales públicos para que haya un sector determinado para las internaciones del área.

“Eso permite un abordaje mucho más especializado, más seguro y humano para el paciente y sus familias. Eso lo estamos haciendo en todos los hospitales de la provincia. Por eso es que se ha aumentado 50% la cantidad de profesionales de la red”, concluyó.