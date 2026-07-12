El fin de semana extralargo por el Día de la Independencia confirmó el buen arranque de la temporada de invierno para Mendoza. El feriado nacional del 9 de Julio, sumado al puente turístico del viernes 10 y al inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias argentinas y países vecinos, permitió que más de 70.000 turistas visitaran la provincia y generaran un impacto económico superior a $25.000 millones.
Más de 70.000 turistas eligieron Mendoza en el fin de semana XL y dejaron más de $25.000 millones
El feriado por el Día de la Independencia, el puente turístico y el inicio de las vacaciones de invierno impulsaron una ocupación cercana al 80%. Potrerillos fue el destino con mayor nivel de reservas
Los datos corresponden al relevamiento realizado por el Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur), que estimó una ocupación promedio cercana al 80% en toda la provincia.
Potrerillos volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos, con un 90% de ocupación, seguido por Ruta 82 y Cacheuta (84%), el Gran Mendoza (83%) y la Ciudad de San Rafael (76%).
El gasto promedio diario por visitante fue de $102.650, aunque existieron diferencias según el tipo de alojamiento. Quienes se hospedaron en hoteles, cabañas o departamentos turísticos gastaron en promedio $124.058 por día, mientras que quienes eligieron quedarse en casas de familiares o amigos tuvieron un desembolso cercano a $52.104 diarios.
Potrerillos encabezó la ocupación durante el fin de semana largo
La combinación del feriado XL con el comienzo de las vacaciones de invierno generó uno de los mejores movimientos turísticos para esta fecha en los últimos años.
A diferencia de lo ocurrido entre 2022 y 2025, cuando el 9 de Julio no dio lugar a un descanso extendido, este año el feriado puente del viernes 10 permitió conformar cuatro días consecutivos de descanso.
Desde el Emetur destacaron que ese calendario coincidió con el receso escolar en gran parte del país y también con las vacaciones de invierno en regiones de Chile y Brasil, dos mercados clave para el turismo mendocino.
Gabriela Testa destacó que el movimiento superó las expectativas
La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, aseguró que el nivel de ocupación estuvo por encima de las previsiones iniciales.
"Este feriado XL está superando las expectativas, con una ocupación promedio que estimamos puede llegar al 80%. Podríamos hablar de un fenómeno propio de los momentos del año en que un fin de semana extralargo coincide con un período de receso escolar en varias provincias argentinas y algunos países de la región", explicó.
La funcionaria señaló que la demanda también estuvo impulsada por los nuevos hábitos de consumo, como las reservas de último momento, y por las promociones que ofrece el sector privado a través de la campaña "Mendoza, Mansa Pasión", lanzada durante el Mundial de fútbol.
Mendoza volvió a figurar entre los destinos más buscados
Además de los buenos niveles de ocupación, plataformas como Booking.com y Despegar ubicaron nuevamente a Mendoza entre los destinos más buscados por los argentinos para las vacaciones de invierno.
El movimiento turístico estuvo acompañado por una agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas en distintos departamentos de la provincia.
Peñas folclóricas, ferias de emprendedores, degustaciones, propuestas gastronómicas y espectáculos se sumaron a los tradicionales atractivos vinculados con el vino, la montaña y la naturaleza.
También contribuyó el inicio oficial de la temporada de invierno en Las Leñas y la habilitación de nuevos parques de nieve gracias a las intensas nevadas registradas durante los últimos días.
Las vacaciones escalonadas apuntalan la temporada invernal
Desde el Emetur esperan que el buen nivel de ocupación continúe durante el resto de julio gracias al esquema escalonado de vacaciones de invierno en todo el país.
Mientras Mendoza, Córdoba, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos iniciaron el receso entre el 6 y el 17 de julio, desde este lunes comenzarán las vacaciones en provincias como Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Finalmente, entre el 20 y el 31 de julio será el turno de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
A este flujo se suma la llegada constante de turistas chilenos y brasileños, cuyos calendarios de vacaciones también se extienden durante gran parte del mes.