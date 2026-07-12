Más de 70.000 turistas eligieron Mendoza en el fin de semana XL y dejaron más de $25.000 millones

El gasto promedio diario por visitante fue de $102.650, aunque existieron diferencias según el tipo de alojamiento. Quienes se hospedaron en hoteles, cabañas o departamentos turísticos gastaron en promedio $124.058 por día, mientras que quienes eligieron quedarse en casas de familiares o amigos tuvieron un desembolso cercano a $52.104 diarios.

El gasto promedio de los turistas fue de $102.650.

Potrerillos encabezó la ocupación durante el fin de semana largo

La combinación del feriado XL con el comienzo de las vacaciones de invierno generó uno de los mejores movimientos turísticos para esta fecha en los últimos años.

A diferencia de lo ocurrido entre 2022 y 2025, cuando el 9 de Julio no dio lugar a un descanso extendido, este año el feriado puente del viernes 10 permitió conformar cuatro días consecutivos de descanso.

Desde el Emetur destacaron que ese calendario coincidió con el receso escolar en gran parte del país y también con las vacaciones de invierno en regiones de Chile y Brasil, dos mercados clave para el turismo mendocino.

Gabriela Testa destacó que el movimiento superó las expectativas

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, aseguró que el nivel de ocupación estuvo por encima de las previsiones iniciales.

"Este feriado XL está superando las expectativas, con una ocupación promedio que estimamos puede llegar al 80%. Podríamos hablar de un fenómeno propio de los momentos del año en que un fin de semana extralargo coincide con un período de receso escolar en varias provincias argentinas y algunos países de la región", explicó.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

La funcionaria señaló que la demanda también estuvo impulsada por los nuevos hábitos de consumo, como las reservas de último momento, y por las promociones que ofrece el sector privado a través de la campaña "Mendoza, Mansa Pasión", lanzada durante el Mundial de fútbol.

Mendoza volvió a figurar entre los destinos más buscados

Además de los buenos niveles de ocupación, plataformas como Booking.com y Despegar ubicaron nuevamente a Mendoza entre los destinos más buscados por los argentinos para las vacaciones de invierno.

El movimiento turístico estuvo acompañado por una agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas en distintos departamentos de la provincia.

Peñas folclóricas, ferias de emprendedores, degustaciones, propuestas gastronómicas y espectáculos se sumaron a los tradicionales atractivos vinculados con el vino, la montaña y la naturaleza.

También contribuyó el inicio oficial de la temporada de invierno en Las Leñas y la habilitación de nuevos parques de nieve gracias a las intensas nevadas registradas durante los últimos días.

Las vacaciones escalonadas apuntalan la temporada invernal

Desde el Emetur esperan que el buen nivel de ocupación continúe durante el resto de julio gracias al esquema escalonado de vacaciones de invierno en todo el país.

Mientras Mendoza, Córdoba, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos iniciaron el receso entre el 6 y el 17 de julio, desde este lunes comenzarán las vacaciones en provincias como Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Finalmente, entre el 20 y el 31 de julio será el turno de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

A este flujo se suma la llegada constante de turistas chilenos y brasileños, cuyos calendarios de vacaciones también se extienden durante gran parte del mes.