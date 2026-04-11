A casi un año del lanzamiento de Mendoza, Manso Destino, la campaña publicitaria del Gobierno para atraer turistas a la provincia que tiene al actor mendocino Mike Amigorena como protagonista y que gracias a su impacto audiovisual y repercusión popular ha obtenido premios, las “Mansas Promos” siguen dando resultados positivos de acuerdo al balance del Emetur (Ente Mendoza Turismo).
"Mendoza, Manso Destino": las promos turísticas llegaron a casi 2 millones de personas en redes
La campaña del Emetur, protagonizada por Mike Amigorena, posiciona en redes la oferta para turistas en Mendoza. Se viene un especial por el Mundial de Fútbol
De entrada, la campaña de promoción turística tuvo una estrategia de comunicación integral enfocada en audiencias nacionales e internacionales y pensada para multiplataformas. Fue precisamente en redes donde los spots publicitarios alcanzaron cifras inusuales de vistas para su segmento de publicidad oficial.
Resignificando el vocablo típico de los mendocinos, de “manso” se desprendieron los “Manso Menú”, “Manso Alojamiento” y “Mansa Bodega” que hasta la actualidad se mantienen con promociones y beneficios para todos los bolsillos. Además habrá una cápsula publicitaria dedicada al Mundial de Fútbol 2026.
Desde el inicio de este año 2026 hasta la fecha, en 4 meses la campaña viral logró casi 1,8 millones de personas únicas que vieron las promociones a través de sus dispositivos (en su mayoría, celulares). Y las piezas de la campaña tuvieron unos 4 millones de visualizaciones totales (o impresiones) en Instagram y Facebook.
“Esto habla de una presencia constante en el 'scroll' diario de los usuarios”, analizaron desde el Emetur. Y precisaron también que en promedio cada usuario “vio las promos más de 2 veces”. Esta repetición es lo que hace que la gente no solo vea la oferta sino que la recuerde y decida utilizar el beneficio.
Para Gabriela Testa la campaña llegó a todo el mundo
Los datos se desprenden del impacto de la campaña publicitaria durante los últimos 4 meses, incrementándose su alcance durante los días previos a un fin de semana largo.
Para la cartera de Turismo del Gobierno provincial, Mendoza, Manso Destino es “una de las acciones comerciales con mayor visibilidad en Mendoza en lo que va del año”.
“La campaña logró copar el ecosistema digital, asegurando que cualquier mendocino o turista que use Instagram o Facebook estuviera al tanto de las oportunidades y descuentos disponibles”, aseguraron en su balance ofrecido a Diario UNO.
En este sentido, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa afirmó que “el nivel de conocimiento de las promociones es altísimo, estamos cumpliendo con el objetivo de que nadie se quede afuera de los beneficios”.
"Manso Menú" es la promo más buscada
Según los datos recopilados desde el 1 de enero al 9 de abril en el sitio www.mendoza.tur.ar sobre las "Mansas Promos", la referida a la oferta gastronómica tuvo mayor alcance digital.
De "Manso Menú", "Manso Alojamiento" y "Mansa Bodega", la web de Turismo tuvo 57.000 vistas en la pestaña de "Manso Menú". En segundo lugar quedó "Mansa Bodega" con más de 26.000 vistas; y por último "Manso Alojamiento" con alrededor de 25 mil vistas.
A su vez, “las páginas de 'Mansas Promos' son las que mayor tiempo de interacción por usuario activo tienen en nuestra web”, analizaron desde el Emetur. En "Manso Menú", por ejemplo, la gente interactuó más de 2 minutos y en las otras dos lo hizo durante un minuto y medio aproximadamente.
Una inversión publicitaria oficial para beneficio del sector privado
La presidenta del Ente Mendoza Turismo sostuvo que "desde el inicio de la gestión se invitó a los prestadores privados de turismo a aprovechar la inversión publicitaria que realiza el Gobierno provincial para posicionar el destino".
Gabriela Testa dijo que gracias a un proceso de modernización del sitio web del Emetur "se ha convertido en un verdadero meta buscador que le permite a mendocinos y turistas encontrar propuestas turísticas y gastronómicas de lo más variadas".
"Las 'Mansas Promos' surgen de la campaña viral Mendoza, Manso Destino que tuvo muy buena recepción por parte del público y que obtuvo el premio FED como mejor publicidad turística del país", destacó la funcionaria provincial.
Según Testa, estas promociones destinadas al turismo interno, nacional e internacional demuestran que Mendoza “es un destino con propuestas para todos los presupuestos y con una excelente relación precio-calidad”.
El otoño "manso" que ofrece Mendoza
Con más de 230 bodegas abiertas al turismo, Mendoza despliega en otoño una de sus mejores versiones. La época de vendimia se extiende en experiencias que combinan vino, gastronomía y naturaleza.
Las propuestas son tan diversas como atractivas: visitas guiadas, degustaciones, almuerzos entre viñedos, cenas maridadas, ciclos de música en vivo, clases de yoga al aire libre y experiencias de bienestar en entornos únicos.
Cada región de la provincia ofrece circuitos imperdibles para descubrir la esencia del vino mendocino. Y eso lo tiene claro la campaña Manso Destino.
Hasta el 31 de mayo se extienden las “Mansas Promos” con opciones pensadas para disfrutar más gastando menos: "Manso Menú" tiene propuestas gastronómicas completas por hasta $35.000; "Mansa Bodega", visitas guiadas con degustación por hasta $15.000 y "Manso Alojamiento" brinda estadías por hasta $100.000. Los precios son los mismos que de principios de año.
Se viene “Mansa Pasión” a propósito del Mundial de Fútbol
Desde el Emetur anticiparon que la campaña de promoción turística de Mendoza continuará el resto del año.
El spot que viene también será protagonizado por el actor mendocino Mike Amigorena y hará referencia al Mundial de Fútbol 2026 que se juega en junio.
Esa cápsula de Mendoza, Manso Destino se titulará “Mansa Pasión” y está en proceso de filmación, por lo que no quisieron adelantar si pondrá el foco en la nieve o en los paisajes encantados de Mendoza en general.