"Mendoza, Manso Destino": las promos turísticas llegaron a casi 2 millones de personas en redes

Campaña turística Mendoza, manso destino - turismo - turistas En 4 meses, casi 2 millones de usuarios vieron las publicaciones de la campaña turística en redes. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Desde el inicio de este año 2026 hasta la fecha, en 4 meses la campaña viral logró casi 1,8 millones de personas únicas que vieron las promociones a través de sus dispositivos (en su mayoría, celulares). Y las piezas de la campaña tuvieron unos 4 millones de visualizaciones totales (o impresiones) en Instagram y Facebook.

“Esto habla de una presencia constante en el 'scroll' diario de los usuarios”, analizaron desde el Emetur. Y precisaron también que en promedio cada usuario “vio las promos más de 2 veces”. Esta repetición es lo que hace que la gente no solo vea la oferta sino que la recuerde y decida utilizar el beneficio.

Para Gabriela Testa la campaña llegó a todo el mundo

Los datos se desprenden del impacto de la campaña publicitaria durante los últimos 4 meses, incrementándose su alcance durante los días previos a un fin de semana largo.

Para la cartera de Turismo del Gobierno provincial, Mendoza, Manso Destino es “una de las acciones comerciales con mayor visibilidad en Mendoza en lo que va del año”.

Campaña turística Mendoza, manso destino - turismo - turistas en bodegas compran vinos El objetivo de la campaña es atraer turistas locales y de afuera a conocer Mendoza y disfrutar de su paisaje, sus vinos y su gastronomía. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

“La campaña logró copar el ecosistema digital, asegurando que cualquier mendocino o turista que use Instagram o Facebook estuviera al tanto de las oportunidades y descuentos disponibles”, aseguraron en su balance ofrecido a Diario UNO.

En este sentido, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa afirmó que “el nivel de conocimiento de las promociones es altísimo, estamos cumpliendo con el objetivo de que nadie se quede afuera de los beneficios”.

"Manso Menú" es la promo más buscada

Según los datos recopilados desde el 1 de enero al 9 de abril en el sitio www.mendoza.tur.ar sobre las "Mansas Promos", la referida a la oferta gastronómica tuvo mayor alcance digital.

De "Manso Menú", "Manso Alojamiento" y "Mansa Bodega", la web de Turismo tuvo 57.000 vistas en la pestaña de "Manso Menú". En segundo lugar quedó "Mansa Bodega" con más de 26.000 vistas; y por último "Manso Alojamiento" con alrededor de 25 mil vistas.

A su vez, “las páginas de 'Mansas Promos' son las que mayor tiempo de interacción por usuario activo tienen en nuestra web”, analizaron desde el Emetur. En "Manso Menú", por ejemplo, la gente interactuó más de 2 minutos y en las otras dos lo hizo durante un minuto y medio aproximadamente.

Una inversión publicitaria oficial para beneficio del sector privado

La presidenta del Ente Mendoza Turismo sostuvo que "desde el inicio de la gestión se invitó a los prestadores privados de turismo a aprovechar la inversión publicitaria que realiza el Gobierno provincial para posicionar el destino".

Gabriela Testa dijo que gracias a un proceso de modernización del sitio web del Emetur "se ha convertido en un verdadero meta buscador que le permite a mendocinos y turistas encontrar propuestas turísticas y gastronómicas de lo más variadas".

Gabriela Testa y Alfredo Cornejo.jpg Gabriela Testa, presidenta del Emetur, junto a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. Ambos, responsables de la campaña Manso.

"Las 'Mansas Promos' surgen de la campaña viral Mendoza, Manso Destino que tuvo muy buena recepción por parte del público y que obtuvo el premio FED como mejor publicidad turística del país", destacó la funcionaria provincial.

Según Testa, estas promociones destinadas al turismo interno, nacional e internacional demuestran que Mendoza “es un destino con propuestas para todos los presupuestos y con una excelente relación precio-calidad”.

El otoño "manso" que ofrece Mendoza

Con más de 230 bodegas abiertas al turismo, Mendoza despliega en otoño una de sus mejores versiones. La época de vendimia se extiende en experiencias que combinan vino, gastronomía y naturaleza.

Las propuestas son tan diversas como atractivas: visitas guiadas, degustaciones, almuerzos entre viñedos, cenas maridadas, ciclos de música en vivo, clases de yoga al aire libre y experiencias de bienestar en entornos únicos.

Otoño en Mendoza - turismo - acequias - álamos Las "Mansas Promos" siguen en otoño y en todas sus variables mantienen los precios de principios de año. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Cada región de la provincia ofrece circuitos imperdibles para descubrir la esencia del vino mendocino. Y eso lo tiene claro la campaña Manso Destino.

Hasta el 31 de mayo se extienden las “Mansas Promos” con opciones pensadas para disfrutar más gastando menos: "Manso Menú" tiene propuestas gastronómicas completas por hasta $35.000; "Mansa Bodega", visitas guiadas con degustación por hasta $15.000 y "Manso Alojamiento" brinda estadías por hasta $100.000. Los precios son los mismos que de principios de año.

Se viene “Mansa Pasión” a propósito del Mundial de Fútbol

Desde el Emetur anticiparon que la campaña de promoción turística de Mendoza continuará el resto del año.

El spot que viene también será protagonizado por el actor mendocino Mike Amigorena y hará referencia al Mundial de Fútbol 2026 que se juega en junio.

Esa cápsula de Mendoza, Manso Destino se titulará “Mansa Pasión” y está en proceso de filmación, por lo que no quisieron adelantar si pondrá el foco en la nieve o en los paisajes encantados de Mendoza en general.