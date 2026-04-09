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Rumbo al Mundial 2026

La Selección argentina ya tiene rivales y sedes para sus últimos amistosos previos al Mundial 2026

La Selección argentina jugará dos amistosos antes de debutar el Mundial 2026 y ambos serán en Estados Unidos después de confirmada la lista de 26 jugadores.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Selección campeona del mundo ya tiene la mirada en el Mundial.

La Selección campeona del mundo ya tiene la mirada en el Mundial.

La Selección argentina jugará dos amistosos antes de debutar el Mundial 2026 y ambos serán en Estados Unidos después de confirmada la lista de 26 jugadores que defenderán el título obtenido en Qatar 2022.

Según The Athletic, el conjunto nacional dirigido por Lionel Scaloni ultimará detalles antes de la cita mundialista enfrentando a las selecciones de Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio, respectivamente.

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Lionel Scaloni tendrá dos amistosos para preparar a la Selección argentina para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni tendrá dos amistosos para preparar a la Selección argentina para el Mundial 2026.

La publicación reveló que el duelo entre la albiceleste y Honduras será el 6 de junio en Kyle Field en College Station, Texas, y el cruce con Islandia será el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium en Auburn, Alabama.

Después de este encuentro la Selección argentina tendrá una semana para preparar el debut que será el 16 de junio frente a Argelia, en Kansas, donde estará concentrada.

Los amistosos de la Selección argentina campeona del mundo

2023

  • vs Panamá (L) 2-0
  • vs Curazao (L) 7-0
  • vs Australia (China) 2-0
  • vs Indonesia (V) 2-0

2024

  • vs El Salvador (Estados Unidos) 3-0
  • vs Costa Rica (Estados Unidos) 3-1
  • vs Ecuador (Estados Unidos) 1-0
  • vs Guatemala (Estados Unidos) 4-1

2025

  • vs Venezuela (Estados Unidos) 1-0
  • vs Puerto Rico (Estados Unidos) 6-0
  • vs Angola (V) 2-0

2026

  • vs Mauritania (L) 2-1
  • vs Zambia (L) 5-0
  • vs Honduras (Estados Unidos)
  • vs Islandia (Estados Unidos)

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