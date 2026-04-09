La Selección argentina ya tiene rivales y sedes para sus últimos amistosos previos al Mundial 2026

La Selección argentina jugará dos amistosos antes de debutar el Mundial 2026 y ambos serán en Estados Unidos después de confirmada la lista de 26 jugadores que defenderán el título obtenido en Qatar 2022.
La Selección argentina jugará dos amistosos antes de debutar el Mundial 2026 y ambos serán en Estados Unidos después de confirmada la lista de 26 jugadores.
La Selección argentina jugará dos amistosos antes de debutar el Mundial 2026 y ambos serán en Estados Unidos después de confirmada la lista de 26 jugadores que defenderán el título obtenido en Qatar 2022.
Según The Athletic, el conjunto nacional dirigido por Lionel Scaloni ultimará detalles antes de la cita mundialista enfrentando a las selecciones de Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio, respectivamente.
La publicación reveló que el duelo entre la albiceleste y Honduras será el 6 de junio en Kyle Field en College Station, Texas, y el cruce con Islandia será el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium en Auburn, Alabama.
Después de este encuentro la Selección argentina tendrá una semana para preparar el debut que será el 16 de junio frente a Argelia, en Kansas, donde estará concentrada.
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