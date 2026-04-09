La Selección argentina ya tiene rivales y sedes para sus últimos amistosos previos al Mundial 2026

Según The Athletic, el conjunto nacional dirigido por Lionel Scaloni ultimará detalles antes de la cita mundialista enfrentando a las selecciones de Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio, respectivamente.

scaloni-seleccion-argentina Lionel Scaloni tendrá dos amistosos para preparar a la Selección argentina para el Mundial 2026.

La publicación reveló que el duelo entre la albiceleste y Honduras será el 6 de junio en Kyle Field en College Station, Texas, y el cruce con Islandia será el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium en Auburn, Alabama.