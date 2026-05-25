Prime Video acaba de lanzar la película de acción con más adrenalina del 2026

Un grupo de activistas asalta la gala anual de una empresa energética en Londres, secuestrando a 300 personas para denunciar la corrupción de la compañía, pero la situación se vuelve crítica cuando las disputas internas entre los extremistas y su líder ponen en peligro la vida de todos los rehenes.

Ante esta amenaza, una exsoldado que trabaja como limpiadora de ventanas se encuentra suspendida a 50 pisos de altura en el exterior del edificio, convirtiéndose en la única esperanza para rescatar a los asistentes, entre los que se encuentra su propio hermano.

Prime Video: de qué trata la película Rescate en las alturas

Un grupo de activistas toma el control de la gala anual de una empresa energética en Londres y secuestra a los 300 asistentes para denunciar la corrupción de los anfitriones.

rescate2

Todo se complica cuando las discrepancias entre los extremistas y su líder amenazan con el asesinato de todos los presentes.

Suspendida a 50 pisos de altura en el exterior del edificio, una exsoldado convertida en limpiadora de ventanas será la única que podrá rescatarlos a todos. Incluido a su hermano.

Prime Video: reparto de la película Rescate en las alturas

Daisy Ridley

Clive Owen

Taz Skylar

Tráiler de la película Rescate en las alturas