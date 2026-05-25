Prime Video no para de estrenar grandes películas como esta de super acción que te mantendrá atento de principio a fin, se trata de Rescate en las alturas.
Prime Video acaba de lanzar la película de acción con más adrenalina del 2026
Prime Video no para de estrenar grandes películas como esta de super acción que te mantendrá atento de principio a fin
Daisy Ridley una habitual de las escenas de acción trepidante, encabeza el reparto de Rescate en las alturas. La actriz británica se pone en la piel de Joey Locke, una exsoldado convertida en limpiadora de ventanas, cuyas habilidades se ponen a prueba cuando un grupo de activistas irrumpe en su edificio y comienza a tomar rehenes.
Un grupo de activistas asalta la gala anual de una empresa energética en Londres, secuestrando a 300 personas para denunciar la corrupción de la compañía, pero la situación se vuelve crítica cuando las disputas internas entre los extremistas y su líder ponen en peligro la vida de todos los rehenes.
Ante esta amenaza, una exsoldado que trabaja como limpiadora de ventanas se encuentra suspendida a 50 pisos de altura en el exterior del edificio, convirtiéndose en la única esperanza para rescatar a los asistentes, entre los que se encuentra su propio hermano.
Prime Video: de qué trata la película Rescate en las alturas
Un grupo de activistas toma el control de la gala anual de una empresa energética en Londres y secuestra a los 300 asistentes para denunciar la corrupción de los anfitriones.
Todo se complica cuando las discrepancias entre los extremistas y su líder amenazan con el asesinato de todos los presentes.
Suspendida a 50 pisos de altura en el exterior del edificio, una exsoldado convertida en limpiadora de ventanas será la única que podrá rescatarlos a todos. Incluido a su hermano.
Prime Video: reparto de la película Rescate en las alturas
- Daisy Ridley
- Clive Owen
- Taz Skylar