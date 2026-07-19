Trece capítulos no es mucho y si en ellos se cuenta la historia de un crimen, el encubrimiento, la injusticia y cómo se usa el poder para salvarse de los delitos, entonces esa cantidad de episodios es perfecta y Netflix lo sabe.
Tiene 13 capítulos, está en Netflix y se encuentra basada en una novela turca
Netflix tiene una serie que atrapa desde el primero momento y que es ideal para los amantes del suspenso, el crimen y el deseo de justicia
Una de las grandes virtudes de Netflix son las series cortas. El no alargar producciones de manera innecesaria y entre los grandes ejemplos que hay para mostrar esa virtud se encuentra Alba.
Esta serie de Netflix es de origen español y está basada en la famosa novela turca Qué Culpa Tiene Fatmagul, pero a diferencia de aquella, cuenta la historia en una sola temporada, lo que hace perfecta para todos aquellos que dicen no poder ver series largas.
De qué trata Alba, la miniserie española de Netflix
En la miniserie de Netflix, Alba es una joven que se encuentra de novia y que una noche sale con amigas a tomar algo en un bar. Allí, sin que ella se diera cuenta, es drogada por un joven que le introduce pastillas a su trago. Antes de que termine la noche, la joven será abusada por un grupo de chicos, entre los que podría estar su propio novio.
A partir de ese momento, Alba comenzará a vivir un calvario, ya que casi no tendrá apoyo de la Policía, porque sus victimarios no son cualquier persona, sino que son todos miembros de la alta sociedad e hijos de personas muy poderosas.
Reparto de Alba, la miniserie española de Netflix
- Elena Rivera como Alba Llorens Vendrell
- Eric Masip como Bruno Costa Campoamor
- Álvaro Rico como Jacobo Entrerríos
- Pol Hermoso como Rubén Entrerríos
- Jason Fernández como Hugo Roig
- Miquel Fernández como César Valdivieso
- Bea Segura como Clara Campoamor
- Antonio Gil como Eloy Duvall