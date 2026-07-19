Tiene 13 capítulos, está en Netflix y se encuentra basada en una novela turca

Una de las grandes virtudes de Netflix son las series cortas. El no alargar producciones de manera innecesaria y entre los grandes ejemplos que hay para mostrar esa virtud se encuentra Alba.

Esta serie de Netflix es de origen español y está basada en la famosa novela turca Qué Culpa Tiene Fatmagul, pero a diferencia de aquella, cuenta la historia en una sola temporada, lo que hace perfecta para todos aquellos que dicen no poder ver series largas.