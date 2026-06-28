Dentro de la plataforma de Netflix hay muchas series y películas argentinas que brillan por sus repartos estelares y sus tramas atrapantes. Tal es el caso de Puerta 7, una serie original del gigante de la N roja protagonizada por Dolores Fonzi, que sumerge a los espectadores en un intenso relato sobre el mundo de las barras bravas y el crimen organizado en Argentina.
El thriller argentino de 8 capítulos que está entre los más vistos de Netflix en 2026
Dolores Fonzi es la protagonista de esta serie argentina original de Netflix que está entre las más recomendadas del catálogo
Con solo 8 capítulos, esta serie mezcla drama, suspenso y thriller para mostrar cómo el fútbol, la política y la violencia se entrelazan en una historia cruda y emocionante. A través de distintos personajes, la trama de esta oferta de Netflix explora las disputas de poder dentro de una hinchada y las consecuencias de un sistema marcado por la corrupción.
Gracias a la actuación de Dolores Fonzi y a una narrativa atrapante, Puerta 7 se consolidó como una de las propuestas argentinas más destacadas del catálogo de Netflix. Es una opción ideal para quienes buscan series y películas con historias intensas, personajes complejos y una mirada realista sobre una problemática que marcó a Argentina.
Netflix: de qué trata la serie Puerta 7
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Puerta 7 versa: "Un hincha de Ferroviarios Fútbol Club muere al ser apuñalado durante un partido, y sus amigos buscan venganza. Diana, activista de una ONG, recibe una oferta de trabajo".
Una mujer con una férrea determinación, interpretada por Dolores Fonzi, trabaja para librar al fútbol de la violencia y la corrupción que rodean a las barras bravas argentinas.
Netflix: tráiler de la serie Puerta 7
Reparto de Puerta 7, serie original de Netflix
- Dolores Fonzi
- Esteban Lamothe
- Carlos Belloso
- Juan Gil Navarro
- Daniel Aráoz
- Antonio Grimau
- Ignacio Quesada
- Mónica Ayos
- Daniel Valenzuela
Dónde ver la serie Puerta 7, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Puerta 7 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Puerta 7 se puede ver en Netflix.
- España: la serie Puerta 7 se puede ver en Netflix.