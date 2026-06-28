El thriller argentino de 8 capítulos que está entre los más vistos de Netflix en 2026

Con solo 8 capítulos, esta serie mezcla drama, suspenso y thriller para mostrar cómo el fútbol, la política y la violencia se entrelazan en una historia cruda y emocionante. A través de distintos personajes, la trama de esta oferta de Netflix explora las disputas de poder dentro de una hinchada y las consecuencias de un sistema marcado por la corrupción.

Gracias a la actuación de Dolores Fonzi y a una narrativa atrapante, Puerta 7 se consolidó como una de las propuestas argentinas más destacadas del catálogo de Netflix. Es una opción ideal para quienes buscan series y películas con historias intensas, personajes complejos y una mirada realista sobre una problemática que marcó a Argentina.