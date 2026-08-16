Netflix y Rachel McAdams arrasan en Netflix con la película romántica que se va el 20 de agosto

Con una valoración de 7,1 en IMDb, Te amaré por siempre se convirtió en una de esas películas románticas ideales para quienes buscan una historia emotiva con un elemento fantástico.

Netflix: de qué trata la película Te amaré por siempre

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Te amaré por siempre versa: "Debido a un trastorno genético, Henry, el apuesto bibliotecario, viaja involuntariamente en el tiempo y aparece en distintos momentos de la vida de su verdadero amor".

Clare (Rachel McAdams) ha estado siempre enamorada de Henry (Eric Bana), un bibliotecario de Chicago. Está convencida de que están destinados a vivir juntos, aunque no sepa cuándo tendrán que volver a separarse: Henry es un viajero del tiempo, con una rara anomalía genética que lo condena a vivir su vida en una escala de tiempo cambiante, avanzando y retrocediendo a través de los años sin ningún control.

A pesar de que los viajes de Henry son tan imprevisibles que Clare nunca sabe cuándo volverán a verse, intenta desesperadamente adaptarse a esa vida, pues lo que sí sabe es que no podría vivir sin Henry.

Reparto de Te amaré por siempre, película disponible en Netflix

Rachel McAdams

Eric Bana

Arliss Howard

Ron Livingston

Stephen Tobolowsky

Michelle Nolden

Jane McLean

Hailey McCann

Tatum McCann

Brooklynn Proulx

Alex Ferris

Dónde ver la película Te amaré por siempre

La película Te amaré por siempre está disponible en Netflix hasta el 20 de agosto de 2026. También se puede ver en Movistar TV para Latinoamérica.