Te amaré por siempre (The Time Traveler's Wife) es una película romántica de drama y fantasía que tiene los días contados en Netflix. El film protagonizado por Rachel McAdams estará disponible en la plataforma de streaming hasta el 20 de agosto, por lo que quedan pocos días para verla.
Netflix y Rachel McAdams arrasan en Netflix con la película romántica que se va el 20 de agosto
La película protagonizada por Rachel McAdams estará disponible en la plataforma de streaming solo hasta el 20 de agosto.
Estrenada en 2009 y dirigida por Robert Schwentke, la película dura 1 hora y 47 minutos y combina romance, drama y fantasía a partir de una historia marcada por los viajes en el tiempo. La trama sigue a Henry DeTamble, un hombre que padece una extraña condición que hace que viaje involuntariamente a distintos momentos de su vida.
En medio de esta situación conoce a Clare, interpretada por Rachel McAdams, una mujer que se enamora de él y debe aprender a convivir con sus inesperadas desapariciones y apariciones. La historia plantea una particular mirada sobre el amor, el paso del tiempo y los vínculos que logran mantenerse pese a las circunstancias.
Con una valoración de 7,1 en IMDb, Te amaré por siempre se convirtió en una de esas películas románticas ideales para quienes buscan una historia emotiva con un elemento fantástico.
Netflix: de qué trata la película Te amaré por siempre
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Te amaré por siempre versa: "Debido a un trastorno genético, Henry, el apuesto bibliotecario, viaja involuntariamente en el tiempo y aparece en distintos momentos de la vida de su verdadero amor".
Clare (Rachel McAdams) ha estado siempre enamorada de Henry (Eric Bana), un bibliotecario de Chicago. Está convencida de que están destinados a vivir juntos, aunque no sepa cuándo tendrán que volver a separarse: Henry es un viajero del tiempo, con una rara anomalía genética que lo condena a vivir su vida en una escala de tiempo cambiante, avanzando y retrocediendo a través de los años sin ningún control.
A pesar de que los viajes de Henry son tan imprevisibles que Clare nunca sabe cuándo volverán a verse, intenta desesperadamente adaptarse a esa vida, pues lo que sí sabe es que no podría vivir sin Henry.
Reparto de Te amaré por siempre, película disponible en Netflix
- Rachel McAdams
- Eric Bana
- Arliss Howard
- Ron Livingston
- Stephen Tobolowsky
- Michelle Nolden
- Jane McLean
- Hailey McCann
- Tatum McCann
- Brooklynn Proulx
- Alex Ferris
Dónde ver la película Te amaré por siempre
La película Te amaré por siempre está disponible en Netflix hasta el 20 de agosto de 2026. También se puede ver en Movistar TV para Latinoamérica.
En pocas palabras
- Netflix: La película "Te amaré por siempre" dejará la plataforma el 20 de agosto.
- Sinopsis: Henry viaja en el tiempo e interactúa con Clare, su amor verdadero, quien se adapta a sus desapariciones.
- Reparto: El film cuenta con la actuación de Rachel McAdams y Eric Bana.