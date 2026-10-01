Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Es de Tyler Perry, dura casi 2 horas y es la película de Netflix más esperada de 2026

Con un elenco encabezado por Naomi Baker y Jay Reeves, la película narra una improbable historia de amor a través de emotivas cartas, disponible en Netflix

Por UNO

Las cartas de la vida llega a Netflix con una historia de romance, drama y emociones, dirigida y guionada por Tyler Perry. La película, protagonizada por Naomi Baker y Jay Reeves, tiene una duración de 1 hora y 48 minutos y se estrena el viernes 2 de octubre de 2026.

La trama apuesta por una historia emotiva en la que el amor y los sentimientos ocupan un lugar central. Con el sello de Tyler Perry detrás de la dirección y el guion, la producción se suma al catálogo de series y películas de Netflix como una alternativa para quienes disfrutan de los dramas románticos.

Con una duración de menos de dos horas, Las cartas de la vida combina drama y romance en una historia pensada para quienes buscan una película emotiva para ver en Netflix. El elenco principal está encabezado por Naomi Baker y Jay Reeves.

Netflix: de qué trata la película Las cartas de la vida

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Las cartas de la vida versa: "A través de emotivas cartas, una madre soltera y un recluso forjan un vínculo que da paso a la redención, a la esperanza y a un amor improbable".

La trama de la película sigue a una madre soltera que intenta salir adelante y un exconvicto con talentos sin explotar, quienes encuentran el uno en el otro una inesperada segunda oportunidad.

Netflix: tráiler de la película Las cartas de la vida

Reparto de Las cartas de la vida, película de Netflix

  • Naomi Baker
  • Jay Reeves
  • Tamberia Perry
  • Karen Obilom
  • Jasmine Sargent
  • Lucky Johnson
  • Danielle Moné Truitt
  • Cali Rae Benard
  • Marley Jade Benard
  • Cornell Young IV

Dónde ver la película Las cartas de la vida, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Las cartas de la vida se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Las cartas de la vida se puede ver en Netflix.
  • España: la película Las cartas de la vida se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La película romántica y dramática "Las cartas de la vida", dirigida por Tyler Perry.
  • Trama emotiva: Una madre soltera y un recluso forjan un vínculo de redención, esperanza y amor improbable a través de cartas.
  • Elenco y duración: Protagonizada por Naomi Baker y Jay Reeves, con una duración de 1 hora y 48 minutos, se estrena el 2 de octubre de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar