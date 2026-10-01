Es de Tyler Perry, dura casi 2 horas y es la película de Netflix más esperada de 2026

La trama apuesta por una historia emotiva en la que el amor y los sentimientos ocupan un lugar central. Con el sello de Tyler Perry detrás de la dirección y el guion, la producción se suma al catálogo de series y películas de Netflix como una alternativa para quienes disfrutan de los dramas románticos.

Con una duración de menos de dos horas, Las cartas de la vida combina drama y romance en una historia pensada para quienes buscan una película emotiva para ver en Netflix. El elenco principal está encabezado por Naomi Baker y Jay Reeves.