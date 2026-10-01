Las cartas de la vida llega a Netflix con una historia de romance, drama y emociones, dirigida y guionada por Tyler Perry. La película, protagonizada por Naomi Baker y Jay Reeves, tiene una duración de 1 hora y 48 minutos y se estrena el viernes 2 de octubre de 2026.
Es de Tyler Perry, dura casi 2 horas y es la película de Netflix más esperada de 2026
Con un elenco encabezado por Naomi Baker y Jay Reeves, la película narra una improbable historia de amor a través de emotivas cartas, disponible en Netflix
La trama apuesta por una historia emotiva en la que el amor y los sentimientos ocupan un lugar central. Con el sello de Tyler Perry detrás de la dirección y el guion, la producción se suma al catálogo de series y películas de Netflix como una alternativa para quienes disfrutan de los dramas románticos.
Con una duración de menos de dos horas, Las cartas de la vida combina drama y romance en una historia pensada para quienes buscan una película emotiva para ver en Netflix. El elenco principal está encabezado por Naomi Baker y Jay Reeves.
Netflix: de qué trata la película Las cartas de la vida
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Las cartas de la vida versa: "A través de emotivas cartas, una madre soltera y un recluso forjan un vínculo que da paso a la redención, a la esperanza y a un amor improbable".
La trama de la película sigue a una madre soltera que intenta salir adelante y un exconvicto con talentos sin explotar, quienes encuentran el uno en el otro una inesperada segunda oportunidad.
Netflix: tráiler de la película Las cartas de la vida
Reparto de Las cartas de la vida, película de Netflix
- Naomi Baker
- Jay Reeves
- Tamberia Perry
- Karen Obilom
- Jasmine Sargent
- Lucky Johnson
- Danielle Moné Truitt
- Cali Rae Benard
- Marley Jade Benard
- Cornell Young IV
Dónde ver la película Las cartas de la vida, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Las cartas de la vida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Las cartas de la vida se puede ver en Netflix.
- España: la película Las cartas de la vida se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: La película romántica y dramática "Las cartas de la vida", dirigida por Tyler Perry.
- Trama emotiva: Una madre soltera y un recluso forjan un vínculo de redención, esperanza y amor improbable a través de cartas.
- Elenco y duración: Protagonizada por Naomi Baker y Jay Reeves, con una duración de 1 hora y 48 minutos, se estrena el 2 de octubre de 2026.