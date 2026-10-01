Todos los meses, la plataforma de streaming Prime Video renueva su contenido. Películas, series y documentales se pueden encontrar en el amplio catálogo de esta plataforma. A continuación te mencionamos los estrenos que llegan este mes de octubre.
Una por una, las series y películas que llegan a Prime Video en octubre
Este mes el catálogo de Prime Video llega cargado de nuevas series, temporadas imperdibles y películas basadas en libros que no querrás perderte
¿Qué producciones llegan a Prime Video en octubre 2026?
Prefiero la muerte (Nueva serie)
Fecha de estreno: 2 de octubre
Tras ser mordido por un zombie, Archie, el perdedor de la preparatoria, une fuerzas con su mejor amiga gótica y su amor platónico para detener un plan maligno que amenaza con el apocalipsis en Mendoza.
Carrie (Nueva serie)
Fecha de estreno: 7 de octubre
Basada en la novela debut de Stephen King, esta serie de Mike Flanagan sigue a Carrie White, una adolescente marcada por la crueldad de las redes sociales y el despertar.
Masterplan (Nueva serie)
Fecha de estreno: 16 de octubre
Un legendario ladrón reúne a dos jóvenes expertos para robar la Mona Lisa, pero antes les revela que son hermanos perdidos y que él es su padre. Ahora, esta caótica familia deberá aprender a trabajar unida para lograr el atraco del siglo.
La Lista Terminal (Nueva temporada)
Fecha de estreno: 21 de octubre
James Reece enfrenta una nueva conspiración global mientras emprende un violento viaje de redención. Basada en True Believer, la segunda novela de Jack Carr, esta temporada muestra cómo encuentra un nuevo propósito tras completar su lista.
Drive - The Pretenders
Fecha de estreno: 28 de octubre
Una joven mecánica finge comprometerse con la estrella más polémica del automovilismo para salvar la reputación de él y abrirse paso como piloto. Pero la mentira pronto amenaza con poner en riesgo sus planes y su futuro.
Apocalipsis Z: Nuevo Mundo
Fecha de estreno: 30 de octubre
Las Islas Canarias se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ. Cuando un equipo especial parte hacia la península en busca de suministros vitales, la operación se transforma en una carrera desesperada por la supervivencia.
En pocas palabras
- Estrenos de octubre: Prime Video suma series y películas como "Prefiero la muerte" y "Carrie".
- Novedades destacadas: se suman la serie "Masterplan" y la nueva temporada de "La Lista Terminal".
- Contenido variado: la plataforma también presenta "Drive - The Pretenders" y "Apocalipsis Z: Nuevo Mundo".