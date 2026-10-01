Una por una, las series y películas que llegan a Prime Video en octubre

Tras ser mordido por un zombie, Archie, el perdedor de la preparatoria, une fuerzas con su mejor amiga gótica y su amor platónico para detener un plan maligno que amenaza con el apocalipsis en Mendoza.

Carrie (Nueva serie)

Fecha de estreno: 7 de octubre

Basada en la novela debut de Stephen King, esta serie de Mike Flanagan sigue a Carrie White, una adolescente marcada por la crueldad de las redes sociales y el despertar.

Masterplan (Nueva serie)

Fecha de estreno: 16 de octubre

Un legendario ladrón reúne a dos jóvenes expertos para robar la Mona Lisa, pero antes les revela que son hermanos perdidos y que él es su padre. Ahora, esta caótica familia deberá aprender a trabajar unida para lograr el atraco del siglo.

La Lista Terminal (Nueva temporada)

Fecha de estreno: 21 de octubre

James Reece enfrenta una nueva conspiración global mientras emprende un violento viaje de redención. Basada en True Believer, la segunda novela de Jack Carr, esta temporada muestra cómo encuentra un nuevo propósito tras completar su lista.

Drive - The Pretenders

Fecha de estreno: 28 de octubre

Una joven mecánica finge comprometerse con la estrella más polémica del automovilismo para salvar la reputación de él y abrirse paso como piloto. Pero la mentira pronto amenaza con poner en riesgo sus planes y su futuro.

Apocalipsis Z: Nuevo Mundo

Fecha de estreno: 30 de octubre

Las Islas Canarias se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ. Cuando un equipo especial parte hacia la península en busca de suministros vitales, la operación se transforma en una carrera desesperada por la supervivencia.