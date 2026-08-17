Prime Video siempre sorprende con grandes películas, en este caso con una de las biopics más vistas con Jeremy Allen White, se trata de El clan de hierro.
Prime Video: Jeremy Allen White descolla con la biopic más conmovedora de la historia
Prime Video siempre sorprende con grandes películas, en este caso con una de las biopics más vistas con Jeremy Allen White
Basada en hechos reales, los de la familia Von Erich (y centrándose algo más en Kevin, papel interpretado por Zac Efron) la película de Durkin no parece particularmente interesada en distinguir cuánto de lo que ocurre en la lucha libre es una performance.
Para Durkin, en realidad, cada una de las acrobacias de los hermanos Von Erich son auténticas y arriesgadas, lo que en cierto modo sirve de reivindicación de la fantasía de ese deporte pese al oscuro contexto en el que lo inserta.
Biopic sobre los hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80.
A través de la tragedia y el triunfo, bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, los hermanos buscan la inmortalidad en el escenario más importante del deporte.
Prime Video: de qué trata la película El clan de hierro
Basada en la vida de los inseparables hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80.
A través de la tragedia y el triunfo, bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, los hermanos buscan la inmortalidad en el escenario más importante del deporte.
Quien vea El clan de hierro conocerá la vida real de los hermanos Von Erich, una familia de luchadores profesionales que llegaron a convertirse en un mito de este deporte a principios de los años 80.
El filme está basado en los éxitos de Kevin (Zac Efron), David (Harris Dickinson), Kerry (Jeremy Allen White), Mike (Stanley Simons) y Chris (que no aparece en la película), y también en sustrágicas y cortas vidas.
Prime Video: reparto de la película El clan de hierro
- Zac Efron
- Harris Dickinson
- Jeremy Allen White
- Lily James
- Holt McCallany
Tráiler de la película El clan de hierro
En pocas palabras
- Prime Video: la conmovedora biopic de la familia Von Erich con Jeremy Allen White.
- El Clan de Hierro: narra la historia real de los hermanos Von Erich en el mundo de la lucha libre.
- Elenco destacado: Zac Efron, Jeremy Allen White y Harris Dickinson protagonizan la película.