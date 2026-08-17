Prime Video: Jeremy Allen White descolla con la biopic más conmovedora de la historia

Biopic sobre los hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80.

A través de la tragedia y el triunfo, bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, los hermanos buscan la inmortalidad en el escenario más importante del deporte.

Prime Video: de qué trata la película El clan de hierro

Basada en la vida de los inseparables hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80.

A través de la tragedia y el triunfo, bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, los hermanos buscan la inmortalidad en el escenario más importante del deporte.

Quien vea El clan de hierro conocerá la vida real de los hermanos Von Erich, una familia de luchadores profesionales que llegaron a convertirse en un mito de este deporte a principios de los años 80.

El filme está basado en los éxitos de Kevin (Zac Efron), David (Harris Dickinson), Kerry (Jeremy Allen White), Mike (Stanley Simons) y Chris (que no aparece en la película), y también en sustrágicas y cortas vidas.

Prime Video: reparto de la película El clan de hierro

Zac Efron

Harris Dickinson

Jeremy Allen White

Lily James

Holt McCallany

Tráiler de la película El clan de hierro