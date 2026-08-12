Prime Video arrasa con la película con más adrenalina basada en una impactante historia real

El argumento está inspirado en un caso real de 2009 y en el libro bestseller escrito por Nick Schuyler junto al periodista Jeré Longman. Schuyler fue el único sobreviviente del accidente, mientras que sus amigos Marquis Cooper, Corey Smith y Will Bleakley perdieron la vida.

Prime Video: de qué trata la película Rescate en el golfo

La historia comienza con cuatro amigos que salen a navegar en mar abierto. El plan parece ser una jornada tranquila, pero una tormenta cambia por completo el escenario y provoca que la embarcación se dé vuelta.

A partir de allí comienza el verdadero desafío. Los protagonistas quedan a la deriva sin comida ni agua, mientras en tierra el capitán de la Guardia Costera, Timothy Close, encabeza una desesperada misión de búsqueda y rescate contra el tiempo en la que cada decisión puede marcar la diferencia.

La película toma ese punto de partida para construir un relato de supervivencia que no depende solamente de las condiciones climáticas. El hambre, la sed, el agotamiento y la incertidumbre también pasan a ocupar un lugar central cuando los personajes comprenden que el rescate puede tardar.

Prime Video: reparto de la película Rescate en el golfo

Zachary Levi

Josh Duhamel

Quentin Plair

Terrence Terrell

Marshall Cook

Tráiler de la película Rescate en el golfo