Temblores y terremotos: casi el 80% de los mendocinos vive en la zona roja

Aunque en las últimas décadas los temblores percibidos con mayor fuerza tuvieron su origen en Chile, los informes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) aclaran que existe la posibilidad técnica de que ocurra un evento epicentral en el propio territorio mendocino.

El antecedente histórico de la falla de La Cal se remonta al devastador terremoto de 1861, el cual provocó el colapso de la antigua ciudad y determinó el traslado del centro urbano a su emplazamiento actual. La fractura ubicada en Barrancas originó el terremoto de 1985, registrado como el último evento telúrico de severa magnitud con impacto directo en los departamentos centrales.

Peligrosidad de terremotos en la población

Durante 2023, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) concretó la actualización del mapa de peligrosidad sísmica del país tras 40 años sin modificaciones sustanciales. El estudio determinó que Mendoza, San Juan y Salta constituyen las jurisdicciones con mayor índice de riesgo en la Argentina.

Al cruzar la cartografía técnica con los datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se comprueba que cerca del 80% de la población habita en la denominada Zona Roja, categoría reservada para las áreas propensas a sacudidas de suelo con mayor frecuencia e intensidad.

En términos absolutos, sobre un universo aproximado de dos millones de habitantes, se calcula que 1,59 millones de personas ocupan zonas de riesgo. Un escenario similar se presenta en la provincia de San Juan, donde más del 90% de sus pobladores habita en la franja catalogada con la máxima categoría de alerta.

Infraestructura vulnerable y el origen de los terremotos

En cuanto al parque habitacional, los relevamientos técnicos estiman que en Mendoza existen unas 12.000 construcciones que carecen de los estándares exigidos para el diseño sismorresistente. Este volumen equivale al 10% del total de las viviendas registradas, las cuales presentan fragilidad edilicia ante la sacudida por su antigüedad o los materiales empleados.

Muertos, heridos y destrucción. El 26 de enero de 1985 Mendoza tuvo un terremoto que afecto las zonas urbanas.

Subducción tectónica y terremotos

El análisis técnico de los eventos recientes registrados en el continente responde al mecanismo de subducción tectónica. Este fenómeno natural sucede cuando una placa del fondo oceánico se hunde y se desliza progresivamente por debajo de una placa continental.

En la franja del océano Pacífico, la placa de Nazca avanza hacia el este y penetra bajo la placa Sudamericana. Este desplazamiento mecánico provoca una paulatina acumulación de deformación en las rocas en profundidad hasta que la fricción cede, liberando de forma violenta la energía contenida.

Además de las fricciones superficiales, los especialistas señalan que la placa sumergida puede sufrir fracturas internas a gran profundidad. Este proceso dinámico genera terremotos profundos que impactan en vastas extensiones geográficas de la región andina y mantiene activa la cadena de fallas locales.

El historial de terremotos en Mendoza

1782 : primer terremoto importante documentado en la provincia, llamado el “Terremoto de Santa Rita”, produjo destrucción y agrietamientos en las construcciones. Alcanzó una intensidad de VIII grados Mercalli. -33,000 -69,200

: primer terremoto importante documentado en la provincia, llamado el “Terremoto de Santa Rita”, produjo destrucción y agrietamientos en las construcciones. Alcanzó una intensidad de VIII grados Mercalli. -33,000 -69,200 1804 , San Juan– Mendoza: Reportado por el Observatorio de El Salto-Chile. Publicado en los Anales de la Universidad de Chile y reimpresos por la Universidad de Estrasburgo. Intensidad estimada VI grados Mercalli.

, San Juan– Mendoza: Reportado por el Observatorio de El Salto-Chile. Publicado en los Anales de la Universidad de Chile y reimpresos por la Universidad de Estrasburgo. Intensidad estimada VI grados Mercalli. 1861: el 20 de marzo de ese año produjo el terremoto porcentualmente más destructivo de toda la historia argentina. Destruyó la ciudad de Mendoza y departamentos vecinos, dejó un saldo de 6.000 muertos sobre una población total de 18.000 habitantes. Su intensidad fue de IX grados Mercalli.

1880 : fue a las 01:30, causó gran alarma en la población que salió a la calle, le siguió en intensidad al terremoto de 1861. Afectó a la ciudad de Mendoza, causó el derrumbe de murallas y caída de cornisas. En el fundo del "Melocotón", Tunuyán, se reportó la muerte de un menor de 14 años a causa del derrumbe de una pared. La intensidad del sismo fue de VI grados Mercalli Modificada.

: fue a las 01:30, causó gran alarma en la población que salió a la calle, le siguió en intensidad al terremoto de 1861. Afectó a la ciudad de Mendoza, causó el derrumbe de murallas y caída de cornisas. En el fundo del "Melocotón", Tunuyán, se reportó la muerte de un menor de 14 años a causa del derrumbe de una pared. La intensidad del sismo fue de VI grados Mercalli Modificada. 1903 : afectó al Gran Mendoza, en particular Las Heras, donde afectó los pueblos de Uspallata, Punta de Vacas y Puente del Inca. Hubo 3 muertos e importantes daños en las construcciones de la ciudad. La intensidad del sismo fue de VII grados Mercalli.

: afectó al Gran Mendoza, en particular Las Heras, donde afectó los pueblos de Uspallata, Punta de Vacas y Puente del Inca. Hubo 3 muertos e importantes daños en las construcciones de la ciudad. La intensidad del sismo fue de VII grados Mercalli. 1917 : afectó a Las Heras y sectores de Capital. Produjo la caída de paredes y cornisas, en la ciudad algunas iglesias fueron cerradas debido a la magnitud de los daños. Hubo varias y fuertes réplicas. Su magnitud fue de VII grados Mercalli.

: afectó a Las Heras y sectores de Capital. Produjo la caída de paredes y cornisas, en la ciudad algunas iglesias fueron cerradas debido a la magnitud de los daños. Hubo varias y fuertes réplicas. Su magnitud fue de VII grados Mercalli. 1920 : destruyó Costa de Araujo y localidades aledañas en un radio de 50 Km. Se estimó en 250 los muertos y gran número de heridos. Se formaron grietas en el terreno de las que surgía agua, en algunos lugares se formaron ciénagas. Su intensidad se estimó en VIII grados de la escala Mercalli.

: destruyó Costa de Araujo y localidades aledañas en un radio de 50 Km. Se estimó en 250 los muertos y gran número de heridos. Se formaron grietas en el terreno de las que surgía agua, en algunos lugares se formaron ciénagas. Su intensidad se estimó en VIII grados de la escala Mercalli. 1927 : en la ciudad hubo derrumbes de cornisas y agrietamiento de paredes, en Las Heras causó la destrucción de viviendas y agrietamiento en el terreno. Este terremoto causó daños y víctimas en Chile. La intensidad fue estimada en VIII grados Mercalli.

: en la ciudad hubo derrumbes de cornisas y agrietamiento de paredes, en Las Heras causó la destrucción de viviendas y agrietamiento en el terreno. Este terremoto causó daños y víctimas en Chile. La intensidad fue estimada en VIII grados Mercalli. 1929 : afectó a la capital provincial y al Dpto. Godoy Cruz. Produjo agrietamiento de paredes y caídas de muros. Causó gran pánico en la población, pero no causó víctimas. Fue sentido en todo Cuyo. La intensidad fue de VI grados Mercalli.

: afectó a la capital provincial y al Dpto. Godoy Cruz. Produjo agrietamiento de paredes y caídas de muros. Causó gran pánico en la población, pero no causó víctimas. Fue sentido en todo Cuyo. La intensidad fue de VI grados Mercalli. 1929 : el 30 de mayo, el sismo destruyó las construcciones de Colonia Las Malvinas y Villa Atuel, Dpto. San Rafael. Causó la muerte de 30 personas y numerosos heridos. El sismo fue sentido hasta San Juan al norte, Buenos Aires al este, Neuquén y Río Negro al sur. Su intensidad fue de VIII grados Mercalli.

: el 30 de mayo, el sismo destruyó las construcciones de El sismo fue sentido hasta San Juan al norte, Buenos Aires al este, Neuquén y Río Negro al sur. Su intensidad fue de VIII grados Mercalli. 1936 : afectó al departamento Rivadavia, donde muchas viviendas resultaron dañadas. Se sintió en San Juan y Mendoza. Se estimó una intensidad de VI grados Mercalli.

: afectó al departamento Rivadavia, donde muchas viviendas resultaron dañadas. Se sintió en San Juan y Mendoza. Se estimó una intensidad de VI grados Mercalli. 1942 : sismo destructivo en Cañada Seca, Salto de las Rosas y Las Malvinas; San Rafael, Mendoza. Su intensidad fue de VI grados Mercalli.

: sismo destructivo en Cañada Seca, Salto de las Rosas y Las Malvinas; San Rafael, Mendoza. Su intensidad fue de VI grados Mercalli. 1967 : causó derrumbes de las construcciones de adobe y edificios antiguos, se formaron grietas en paredes y rotura de vidrios, especialmente en el Dpto. Las Heras y en la Capital. Se sintió muy fuerte en el valle de Uspallata. Fue de VI grados Mercalli.

: causó derrumbes de las construcciones de adobe y edificios antiguos, se formaron grietas en paredes y rotura de vidrios, especialmente en el Dpto. Las Heras y en la Capital. Se sintió muy fuerte en el valle de Uspallata. Fue de VI grados Mercalli. 1985: el 26 de enero el sismo causó daños considerables en los departamentos del Gran Mendoza. Se reportaron una decena de víctimas fatales y heridos. La mayor destrucción se observó en los departamentos de Godoy Cruz y Las Heras. Resultaron más afectadas las construcciones de adobe o de ladrillos antiguas. La intensidad del sismo fue de VIII grados Mercalli.

5 de agosto de 2006 : sismo destructivo en el área del anticlinal de Barrancas. No se reportaron víctimas, pero sí daños materiales en viviendas no sismorresistentes en los departamentos de Lujan, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Capital, San Martín, Junín y Rivadavia. La intensidad fue de VI grados Mercalli.

: sismo destructivo en el área del anticlinal de Barrancas. No se reportaron víctimas, pero sí daños materiales en viviendas no sismorresistentes en los departamentos de Lujan, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Capital, San Martín, Junín y Rivadavia. La intensidad fue de VI grados Mercalli. 10 de diciembre de 2008: se reportaron daños en las construcciones en Potrerillos. En la ciudad y departamentos de Mendoza, se sintió más débil. La intensidad fue de VI grados Mercalli.

La mochila de emergencia que hay que tener para un temblor

Defensa Civil recomienda tener preparada una mochila de emergencia para temblores.

Los objetos que se debe tener son: recipiente con agua potable, alimentos no perecederos (como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate -corroborar siempre fechas de vencimiento-); lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911; lista con nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman); lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos; botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales; radio a pilas; linterna y pilas; silbato y guantes; documentos personales y sus copias; ropa y manta de abrigo; kit de aseo y herramientas y alambre.

Fuentes: Archivo Diario UNO con información de INPRES y Ianigla