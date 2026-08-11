Por el terremoto en Colombia ya son casi 250 los muertos y aún hay miles de desaparecidos

Se repiten imágenes desoladoras de Colombia. Foto: Noticias Argentinas

Redes de búsqueda e intensos rescates

Para hacer frente a la desesperante búsqueda de personas, la plataforma en línea Colombia Te Busca reportó que más de 3.900 personas continúan sin ser localizadas sobre un total de 4.600 solicitudes registradas. La herramienta replica la iniciativa utilizada tras los sismos ocurridos meses atrás en Venezuela.

En medio de la angustia, las labores de los organismos de socorro dejaron imágenes de esperanza. En Cali, socorristas lograron rescatar con vida a una profesional biomédica de entre los escombros de un edificio de cuatro pisos que colapsó en el barrio Torres del Limonar, donde se presume que aún hay más de 20 personas atrapadas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que hasta la mañana de este martes se contabilizaron 96 réplicas con magnitudes de hasta 4,8, y advirtió que los movimientos secundarios podrían prolongarse durante semanas.

La base de un edificio, dañada por el terremoto. Foto: Noticias Argentinas

Alerta roja y ayuda internacional

Ciudades principales como Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja, con hospitales al límite de su capacidad, siete aeropuertos con operaciones suspendidas y medidas de toque de queda para garantizar la seguridad. Ante el desastre, De la Espriella ordenó implementar alivios económicos en las tarifas de servicios públicos por tres meses para los damnificados del departamento de Risaralda.

La magnitud del desastre movilizó una rápida respuesta de la comunidad internacional:

Estados Unidos: activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) que arribará al país para colaborar en las tareas operativas.

México: alista un contingente de 255 militares especializados en búsqueda y rescate, junto con insumos médicos y equipos de salvamento.

Unión Europea: puso a disposición el sistema de satélites Copernicus para apoyar el rastreo de zonas afectadas y activó ayuda financiera y consular.

Cruz Roja: desplegó salas de crisis y equipos de socorro en Antioquia, Quindío y Caldas.