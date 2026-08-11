Por el terremoto en Colombia ya son casi 250 los muertos y aún hay miles de desaparecidos

El devastador terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el noroeste de Colombia dejó un saldo trágico que ya roza las 250 personas fallecidas, informaron autoridades regionales. A medida que avanzan las labores de rescate, la incertidumbre crece debido a que cerca de 4.000 personas permanecen desaparecidas.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, brindó un informe oficial en el que confirmó un saldo provisorio nacional de 181 muertos, 2.595 heridos, 195 desaparecidos, 1.136 viviendas destruidas y 48 edificios colapsados. "La prioridad en este momento son las personas atrapadas bajo las estructuras", sostuvo el mandatario durante una conferencia de prensa ofrecida en Pereira, una de las localidades más golpeadas por la tragedia.
Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la recepción de 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
Redes de búsqueda e intensos rescates
Para hacer frente a la desesperante búsqueda de personas, la plataforma en línea Colombia Te Busca reportó que más de 3.900 personas continúan sin ser localizadas sobre un total de 4.600 solicitudes registradas. La herramienta replica la iniciativa utilizada tras los sismos ocurridos meses atrás en Venezuela.
En medio de la angustia, las labores de los organismos de socorro dejaron imágenes de esperanza. En Cali, socorristas lograron rescatar con vida a una profesional biomédica de entre los escombros de un edificio de cuatro pisos que colapsó en el barrio Torres del Limonar, donde se presume que aún hay más de 20 personas atrapadas.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que hasta la mañana de este martes se contabilizaron 96 réplicas con magnitudes de hasta 4,8, y advirtió que los movimientos secundarios podrían prolongarse durante semanas.
Alerta roja y ayuda internacional
Ciudades principales como Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja, con hospitales al límite de su capacidad, siete aeropuertos con operaciones suspendidas y medidas de toque de queda para garantizar la seguridad. Ante el desastre, De la Espriella ordenó implementar alivios económicos en las tarifas de servicios públicos por tres meses para los damnificados del departamento de Risaralda.
La magnitud del desastre movilizó una rápida respuesta de la comunidad internacional:
Estados Unidos: activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) que arribará al país para colaborar en las tareas operativas.
México: alista un contingente de 255 militares especializados en búsqueda y rescate, junto con insumos médicos y equipos de salvamento.
Unión Europea: puso a disposición el sistema de satélites Copernicus para apoyar el rastreo de zonas afectadas y activó ayuda financiera y consular.
Cruz Roja: desplegó salas de crisis y equipos de socorro en Antioquia, Quindío y Caldas.
En pocas palabras
- Terremoto en Colombia: un sismo de magnitud 7,4 dejó casi 250 muertos y miles de desaparecidos.
- Operativo de rescate: más de 3.900 personas continúan sin ser localizadas; rescatistas trabajan contrarreloj.
- Ayuda internacional: Estados Unidos, México y la Unión Europea activaron misiones de asistencia para apoyar las labores.