Un número que asusta: esto duró el terremoto de Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto ya causó 181 muertes, y hay todavía centenares de desaparecidos. Una de las dudas pasada la destrucción inicial es cuánto duró el sismo. El Servicio Geológico Colombiano aclaró las inquietudes mediante sus canales oficiales.
Medición oficial
La entidad precisó la existencia de diversas variables para definir el tiempo del fenómeno. "No hay una sola respuesta porque cuando hablamos de la duración de un sismo podemos estar hablando de tres cosas diferentes: cuánto tiempo lo sentimos las personas, cuánto tiempo lo registran nuestros instrumentos o cuánto dura el movimiento de la falla que lo origina", señaló el organismo.
Los sismómetros detectan ondas imperceptibles para los seres humanos. Una persona percibe un temblor por unos segundos. Las estaciones especializadas registran la actividad durante varios minutos.
Por eso, el SGC asegura que, "mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos".
Los factores que extienden un terremoto
La percepción del tiempo varía según la distancia al hipocentro, las características del terreno o el tipo de construcción. Las ondas sísmicas sufren menor amplificación en terrenos compuestos por rocas rígidas. Los suelos blandos potencian el movimiento para hacerlo perceptible por lapsos prolongados.
"Eso (la percepción de duración) puede cambiar de una persona a otra. Depende de factores como la distancia al hipocentro (el lugar en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura), las características del terreno y la construcción en la que nos encontremos", aseguraron.
Las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro en San José del Palmar registraron entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento significativo. El organismo recibió reportes ciudadanos con cálculos de tiempo superiores a esa marca oficial.
En pocas palabras
- Duración del sismo: el Servicio Geológico Colombiano aclaró la medición de la duración del reciente terremoto.
- Percepción vs. Registro: la duración percibida por humanos (segundos) difiere del registro instrumental (minutos).
- Factores de duración: la percepción varía por distancia al hipocentro, tipo de terreno y construcción.