Un número que asusta: esto duró el terremoto de Colombia

Por eso, el SGC asegura que, "mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos".

Los factores que extienden un terremoto

La percepción del tiempo varía según la distancia al hipocentro, las características del terreno o el tipo de construcción. Las ondas sísmicas sufren menor amplificación en terrenos compuestos por rocas rígidas. Los suelos blandos potencian el movimiento para hacerlo perceptible por lapsos prolongados.

Después del sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto, :



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"Eso (la percepción de duración) puede cambiar de una persona a otra. Depende de factores como la distancia al hipocentro (el lugar en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura), las características del terreno y la construcción en la que nos encontremos", aseguraron.

Las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro en San José del Palmar registraron entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento significativo. El organismo recibió reportes ciudadanos con cálculos de tiempo superiores a esa marca oficial.