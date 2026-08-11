Alerta roja y sanitaria por el terremoto en Colombia donde confirman más de 170 muertos

Rescates. Durante toda la noche trabajaron para lograr dar con las personas atrapadas bajo los esconbros.

Un devastador terremoto en Colombia afectó a varias regiones

Las evaluaciones técnicas preliminares reportan la destrucción total de al menos 37 viviendas y daños considerables en más de 1.500 casas. Asimismo, alrededor de 61 estructuras comerciales sufrieron un colapso parcial o total por la violencia del terremoto, generando cortes de energía y servicios básicos.

La emergencia sanitaria atraviesa momentos dramáticos en Cali, donde el Hospital Universitario del Valle padeció la caída parcial de sus muros. Ante esta situación crítica, el personal médico concretó el desalojo preventivo de siete centros asistenciales.

La evacuación afectó de manera directa a varias unidades de cuidados intensivos, lo que obligó a coordinar el traslado urgente de los pacientes hacia áreas seguras. La magnitud de la tragedia obligó al gobierno nacional a declarar la situación de desastre nacional.

Decenas de edificios colapsaron durante el terremoto con Colombia.

Colapso sanitario y de infraestructura por el terremoto

Por su parte, la Aeronáutica Civil dispuso la suspensión total de operaciones en siete aeropuertos, entre las que figuran Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. La medida busca evaluar fisuras en las pistas tras comprobarse daños estructurales severos en el aeropuerto Matecaña de Pereira.

Ante el escenario de crisis y ante posibles episodios de inseguridad en la capital del Valle del Cauca, el alcalde de Cali decretó el toque de queda nocturno. La decisión busca garantizar el orden público y agilizar las tareas de los equipos de rescate.

El presidente suspendió su agenda oficial para encabezar el Puesto de Mando Unificado junto con su gabinete de ministros. Desde el gobierno nacional se dispuso el envío de fondos directos para asistir a más de 1.400 familias damnificadas.

Despliegue de rescate y emergencia tras el terremoto

Ciudades como Bogotá y Barranquilla enviaron contingentes de bomberos voluntarios y brigadas especiales hacia los sectores golpeados por el sismo en Colombia. La prioridad absoluta de las cuadrillas es remover escombros y hallar sobrevivientes.

Los análisis elaborados por organismos internacionales estiman que las pérdidas materiales superan los U$S 600 millones. En paralelo, la comunidad internacional comenzó las gestiones para enviar ayuda humanitaria de manera urgente.

El accionar de las brigadas de defensa civil se mantiene sin interrupciones en los puntos críticos de la tragedia. La población permanece bajo alerta máxima ante la recomendación de evitar ingresar a edificaciones agrietadas.