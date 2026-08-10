Ni de plástico ni de barro: cuál es la mejor maceta para árboles frutales

Las macetas textiles tienen una característica especialmente interesante: permiten que el exceso de humedad escape con facilidad. Esto reduce el riesgo de encharcamiento, uno de los principales problemas que pueden afectar a los árboles frutales cultivados en recipientes.

Conocé cuál es la mejor maceta para tu árbol frutal.

Además, cuando las raíces llegan a los bordes de la maceta, el contacto con el aire limita su crecimiento hacia el exterior y favorece la aparición de nuevas raíces dentro del cepellón. Este fenómeno ayuda a conseguir un sistema radicular más ramificado y puede mejorar la capacidad del árbol frutal para absorber agua y nutrientes.

Otro beneficio es su bajo peso. Esto resulta práctico para quienes cultivan un limonero, mandarino, naranjo, higuera o granado en un balcón o terraza y necesitan mover la planta periódicamente para protegerla de condiciones climáticas extremas.

Maceta textil, la mejor opción para tu árbol frutal.

Sin embargo, no todas las macetas textiles sirven para cualquier árbol frutal. Lo recomendable es seleccionar un recipiente de gran tamaño y buena resistencia, especialmente a medida que el ejemplar crece. Una planta de estas características necesita suficiente volumen de sustrato para desarrollar sus raíces y sostener su estructura.

También es importante utilizar un sustrato ligero y nutritivo, con materiales que favorezcan el drenaje. La maceta debe colocarse sobre una superficie estable y recibir la cantidad de luz que requiere cada árbol frutal.