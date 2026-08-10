Mejor que el Amazonas: encuentran en Asia un bosque perdido con árboles gigantes de más de 80 metros

Aunque la explotación maderera desarrollada entre 1912 y 1991 provocó la desaparición de buena parte de los bosques antiguos, las zonas montañosas más difíciles de alcanzar quedaron relativamente protegidas. Desde 2014, integrantes del proyecto Taiwan Tree Seekers recorren estos lugares en busca de los árboles más grandes.

El bosque se encuentra en un lugar de difícil acceso.

La búsqueda llevó a zonas cercanas al monte Benya y al Gran Lago Fantasma, un sitio de importancia para comunidades indígenas. Debido a lo complejo del terreno, los investigadores incorporaron tecnología LiDAR, capaz de crear modelos tridimensionales mediante pulsos láser.

La herramienta permitió analizar millones de árboles, aunque el accidentado relieve provocó numerosos errores. Por eso, en 2020 se lanzó una campaña de ciencia ciudadana para revisar las imágenes. El 93% de los candidatos iniciales tenía su altura sobreestimada, pero el trabajo permitió crear en 2022 el Taiwan Giant Tree Map, con 941 árboles que superaban los 65 metros.

La gran sorpresa llegó en 2023, cuando los investigadores alcanzaron un ejemplar después de recorrer 20 kilómetros por el cauce de un río y ascender durante dos jornadas. La medición confirmó una altura de 84,1 metros. El árbol fue bautizado como “Heaven Sword of the Da'an River” y se convirtió en el más alto conocido de Taiwán y de Asia Oriental.

El árbol mide 84.1 metros. Foto: X @pargaien

Las investigaciones posteriores encontraron auténticos “templos de gigantes”, con concentraciones de árboles monumentales. En una sola hectárea llegaron a contabilizarse 11 ejemplares de más de 65 metros. Además, un estudio realizado en 2024 en el valle del “Tao Tree” registró una densidad de carbono de 1.384,5 Mg/ha, una cifra excepcional para este tipo de ecosistemas.