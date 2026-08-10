Plantaron 200.000 árboles para un negocio millonario y recibieron una multa de US$16.000 por hacerlo en un humedal protegido

Una empresa de Nueva Zelanda comenzó a plantar 200.000 árboles de mnuka en un terreno de unas 30 hectáreas cerca de Te Araroa, en la región de Gisborne. El objetivo era crear una plantación comercial para abastecer su fábrica de aceite de mnuka.
El problema apareció después. Una parte del terreno formaba parte de Te Whare Wetlands, un humedal reconocido oficialmente como de importancia regional.
Plantaron 200.000 árboles sin saber que parte del terreno era un humedal protegido
Antes de colocar los árboles, Tairwhiti Pharmaceuticals utilizó tractores para arar y rastrillar el suelo con el objetivo de dejar una superficie uniforme. Según la documentación presentada ante la Justicia, unas 3.1 hectáreas de esos trabajos estaban dentro del área protegida y entre 1.5 y 1.9 hectáreas de vegetación del humedal resultaron afectadas. Los árboles de mnuka fueron plantados dentro de esa zona intervenida.
El director y fundador de la compañía, Mark Kerr, aseguró que no sabía que había un humedal protegido en el área y que no consideraba necesario obtener un permiso ambiental para realizar la plantación. Sin embargo, las autoridades determinaron que las obras y la extracción de agua no estaban autorizadas por la normativa ambiental de la región.
Querían crear un negocio millonario con 200.000 árboles y terminaron dañando un humedal protegido
La intervención no terminó con la plantación. Para evitar que el agua se acumulara sobre los árboles, la empresa excavó 460 metros de canales dentro del humedal con el objetivo de bajar el nivel del agua y reducir las inundaciones. Durante enero y febrero de 2020 también bombeó agua del área protegida para regar los árboles jóvenes durante unos 51 días. La empresa calculó que utilizó alrededor de 5.000 litros diarios.
El caso preocupó a los especialistas porque Te Whare Wetlands no era simplemente un terreno húmedo. El área está identificada en el plan de gestión ambiental de Gisborne como una zona de protección, con hábitats para aves nativas amenazadas como el matuku o avetoro australiano y el crake neozelandés, además de especies de peces como el giant kkopu. Los humedales también cumplen funciones de filtración del agua y retención de sedimentos y nutrientes.
La empresa terminó admitiendo ante la Justicia que había modificado el humedal y extraído agua sin autorización. En julio de 2021 fue condenada y multada con 28.000 dólares neozelandeses. El juez Brian Dwyer señaló que creía que Kerr realmente desconocía que estaba plantando dentro de un área protegida, aunque consideró que la compañía debía haber consultado sus obligaciones ambientales.
Como parte de la reparación, Tairwhiti Pharmaceuticals se comprometió a retirar la plantación ubicada dentro del humedal, rellenar los canales excavados y colocar un cerco para proteger la zona.
En pocas palabras
- Multa millonaria: Empresa recibió sanción por plantar 200.000 árboles en un humedal protegido.
- Incumplimiento ambiental: Araron, plantaron y excavaron canales en un área de importancia regional.
- Sanción y reparación: La compañía admitió los hechos y deberá retirar la plantación y restaurar la zona.