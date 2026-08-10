Plantaron 200.000 árboles para un negocio millonario y recibieron una multa de US$16.000 por hacerlo en un humedal protegido

El director y fundador de la compañía, Mark Kerr, aseguró que no sabía que había un humedal protegido en el área y que no consideraba necesario obtener un permiso ambiental para realizar la plantación. Sin embargo, las autoridades determinaron que las obras y la extracción de agua no estaban autorizadas por la normativa ambiental de la región.

Querían crear un negocio millonario con 200.000 árboles y terminaron dañando un humedal protegido

La intervención no terminó con la plantación. Para evitar que el agua se acumulara sobre los árboles, la empresa excavó 460 metros de canales dentro del humedal con el objetivo de bajar el nivel del agua y reducir las inundaciones. Durante enero y febrero de 2020 también bombeó agua del área protegida para regar los árboles jóvenes durante unos 51 días. La empresa calculó que utilizó alrededor de 5.000 litros diarios.

El caso preocupó a los especialistas porque Te Whare Wetlands no era simplemente un terreno húmedo. El área está identificada en el plan de gestión ambiental de Gisborne como una zona de protección, con hábitats para aves nativas amenazadas como el matuku o avetoro australiano y el crake neozelandés, además de especies de peces como el giant kkopu. Los humedales también cumplen funciones de filtración del agua y retención de sedimentos y nutrientes.

La empresa terminó admitiendo ante la Justicia que había modificado el humedal y extraído agua sin autorización. En julio de 2021 fue condenada y multada con 28.000 dólares neozelandeses. El juez Brian Dwyer señaló que creía que Kerr realmente desconocía que estaba plantando dentro de un área protegida, aunque consideró que la compañía debía haber consultado sus obligaciones ambientales.

Como parte de la reparación, Tairwhiti Pharmaceuticals se comprometió a retirar la plantación ubicada dentro del humedal, rellenar los canales excavados y colocar un cerco para proteger la zona.