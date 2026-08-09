Tiene 4.000 años y todavía da aceitunas: el increíble árbol de olivo que desafía al tiempo y a la historia

En la isla griega de Creta hay un árbol que parece desafiar el paso del tiempo. Se trata del olivo de Vouves, un ejemplar milenario cuya antigüedad fue estimada en unos 4.000 años y que todavía produce aceitunas cada temporada.
Su tronco, retorcido y parcialmente hueco, tiene un diámetro superior a 4,6 metros. Aunque su aspecto evidencia el paso de los siglos, la copa permanece saludable y continúa dando frutos.
Cómo determinaron la edad del árbol de olivo de Vouves
Establecer la antigüedad de un olivo no es sencillo. Sus troncos crecen de manera irregular y suelen desarrollar grandes cavidades, lo que dificulta utilizar los tradicionales anillos de crecimiento para calcular su edad.
Por eso, los investigadores combinaron distintas técnicas, entre ellas tomografías computadas, dendrocronología, análisis histológicos y pruebas de germinación. Un estudio publicado en la revista Plants concluyó que el ejemplar tiene aproximadamente 4.000 años, aunque sus autores señalaron las dificultades que implica fechar este tipo de árboles.
Otro trabajo, publicado en Dendrochronologia, indicó que la mayoría de los olivos considerados muy antiguos tienen entre 300 y 500 años, por lo que las comparaciones resultan complejas.
El olivo de Vouves está protegido legalmente en Grecia como monumento natural. Su importancia simbólica también trascendió la isla: ramas del árbol fueron utilizadas para elaborar las coronas entregadas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y nuevamente en Beijing 2008.
No es, de todos modos, el único ejemplar que podría disputar el título de más antiguo. Otro olivo ubicado en Al-Walaja, cerca de Belén, fue fechado mediante carbono-14 con estimaciones de entre 3.000 y 5.500 años, aunque su producción de aceitunas es más irregular.
El biólogo Scott Travers, vinculado a la Universidad de Rutgers, explicó en 2025 que una de las claves de la longevidad de estos árboles es su capacidad de reproducción vegetativa, que les permite sobrevivir a incendios, cortes y otras condiciones extremas.
En pocas palabras
- Olivo de Vouves: un árbol de 4.000 años en Creta que aún produce aceitunas.
- Datación compleja: la antigüedad se determinó con técnicas avanzadas, desafiando métodos tradicionales.
- Símbolo histórico: el olivo es monumento natural en Grecia y sus ramas se usaron en Juegos Olímpicos.