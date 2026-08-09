Tiene 4.000 años y todavía da aceitunas: el increíble árbol de olivo que desafía al tiempo y a la historia

Por eso, los investigadores combinaron distintas técnicas, entre ellas tomografías computadas, dendrocronología, análisis histológicos y pruebas de germinación. Un estudio publicado en la revista Plants concluyó que el ejemplar tiene aproximadamente 4.000 años, aunque sus autores señalaron las dificultades que implica fechar este tipo de árboles.

Otro trabajo, publicado en Dendrochronologia, indicó que la mayoría de los olivos considerados muy antiguos tienen entre 300 y 500 años, por lo que las comparaciones resultan complejas.

El olivo de Vouves está protegido legalmente en Grecia como monumento natural. Su importancia simbólica también trascendió la isla: ramas del árbol fueron utilizadas para elaborar las coronas entregadas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y nuevamente en Beijing 2008.

No es, de todos modos, el único ejemplar que podría disputar el título de más antiguo. Otro olivo ubicado en Al-Walaja, cerca de Belén, fue fechado mediante carbono-14 con estimaciones de entre 3.000 y 5.500 años, aunque su producción de aceitunas es más irregular.

El biólogo Scott Travers, vinculado a la Universidad de Rutgers, explicó en 2025 que una de las claves de la longevidad de estos árboles es su capacidad de reproducción vegetativa, que les permite sobrevivir a incendios, cortes y otras condiciones extremas.