Cuál es el peor día de agosto para podar árboles frutales, según el calendario lunar

En ese sentido, el 28 de agosto, fecha en la que habrá Luna llena, es considerado el peor día del mes para realizar cortes en los árboles frutales.

Siguiendo las sugerencias del calendario lunar, tu árbol frutal crecerá con fuerza.

La explicación radica en que durante la fase de Luna llena la savia se concentra con mayor intensidad en las ramas, los tallos y las hojas. Debido a este movimiento, cualquier corte realizado en ese momento podría provocar una mayor pérdida de fluidos, debilitando al árbol frutal y haciendo más lento su proceso de recuperación.

Además, las heridas de poda permanecerían más expuestas a la acción de hongos, bacterias, insectos y otras plagas. Esto incrementaría el riesgo de infecciones que, con el tiempo, pueden afectar el desarrollo del ejemplar e incluso reducir la calidad y cantidad de la futura cosecha.

Descubrí cuándo no se recomienda podar el árbol frutal.

Por ese motivo, quienes siguen las recomendaciones del calendario lunar aconsejan guardar las tijeras de poda el 28 de agosto y esperar una fase más favorable para realizar este tipo de trabajos.

Más allá de las creencias relacionadas con la influencia de la Luna, también es importante tener en cuenta otros factores para una poda exitosa: utilizar herramientas limpias y bien afiladas ayuda a realizar cortes precisos que cicatrizan con mayor rapidez. Asimismo, conviene evitar este trabajo durante días de lluvia o cuando se esperan heladas intensas, ya que estas condiciones pueden aumentar el riesgo de enfermedades.