Cuál es el peor día de agosto para podar árboles frutales, según el calendario lunar

La poda es una de las tareas más importantes para mantener los árboles frutales saludables, favorecer su crecimiento y mejorar la producción de frutos. Sin embargo, además de elegir la técnica adecuada, muchas personas también consultan el calendario lunar para decidir cuál es el mejor momento para realizar este trabajo y cuándo conviene evitar dicha tarea de jardinería.
En este sentido, a continuación te revelará cuál es el día del mes donde no tendrás que podar el árbol frutal porque la planta podría sufrir drásticas consecuencias. Todo esto en base a las sugerencias del calendario lunar.
Calendario lunar: cuál es el día de agosto donde no se debe podar el árbol frutal
Según el calendario lunar, las distintas fases de la Luna influyen en el movimiento de la savia dentro de las plantas, por lo que algunas jornadas serían más favorables que otras para podar, algo que ya te he contado anteriormente.
En ese sentido, el 28 de agosto, fecha en la que habrá Luna llena, es considerado el peor día del mes para realizar cortes en los árboles frutales.
La explicación radica en que durante la fase de Luna llena la savia se concentra con mayor intensidad en las ramas, los tallos y las hojas. Debido a este movimiento, cualquier corte realizado en ese momento podría provocar una mayor pérdida de fluidos, debilitando al árbol frutal y haciendo más lento su proceso de recuperación.
Además, las heridas de poda permanecerían más expuestas a la acción de hongos, bacterias, insectos y otras plagas. Esto incrementaría el riesgo de infecciones que, con el tiempo, pueden afectar el desarrollo del ejemplar e incluso reducir la calidad y cantidad de la futura cosecha.
Por ese motivo, quienes siguen las recomendaciones del calendario lunar aconsejan guardar las tijeras de poda el 28 de agosto y esperar una fase más favorable para realizar este tipo de trabajos.
Más allá de las creencias relacionadas con la influencia de la Luna, también es importante tener en cuenta otros factores para una poda exitosa: utilizar herramientas limpias y bien afiladas ayuda a realizar cortes precisos que cicatrizan con mayor rapidez. Asimismo, conviene evitar este trabajo durante días de lluvia o cuando se esperan heladas intensas, ya que estas condiciones pueden aumentar el riesgo de enfermedades.
En pocas palabras
- Día clave: El 28 de agosto, coincidiendo con Luna llena, se desaconseja la poda de árboles frutales según el calendario lunar.
- Riesgos: Podar en Luna llena puede debilitar al árbol frutal por pérdida de savia y hacerlo más vulnerable a plagas e infecciones.
- Recomendación: Se sugiere esperar a una fase lunar más favorable para la poda, utilizando siempre herramientas limpias y afiladas.