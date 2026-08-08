Qué enfermedad tenía Jorge Messi: la salud del padre de Lionel Messi antes de su muerte

De qué murió Jorge Messi

Hasta el momento, no se informó oficialmente de qué murió Jorge Messi ni cuál era la enfermedad que padecía. El propio Sanatorio Centro aclaró que no brindará mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.

“En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, señala el comunicado difundido por el sanatorio.

De esta manera, aunque durante las últimas semanas habían trascendido versiones sobre el estado de salud de Jorge Messi, no existe una confirmación oficial sobre un diagnóstico específico que permita determinar la causa de su muerte.

Por respeto a la privacidad de la familia, tampoco corresponde atribuir el fallecimiento a una enfermedad determinada mientras no exista una confirmación de sus allegados o de una fuente médica autorizada.

Qué se sabía sobre la salud de Jorge Messi

La salud de Jorge Messi había generado preocupación en los últimos meses. En junio, habían circulado distintas versiones sobre su estado, aunque desde el entorno de Lionel Messi se había pedido cautela frente a la información que comenzó a difundirse públicamente.

Ahora, tras confirmarse su muerte, el comunicado del Sanatorio Centro establece de manera explícita que no se darán a conocer detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.

Por este motivo, hasta el momento no se puede afirmar públicamente qué enfermedad tenía Jorge Messi ni establecer cuál fue la causa médica de su muerte.

Jorge Messi, una figura clave en la carrera de Lionel Messi

Además de ser el padre de Lionel Messi, Jorge Messi tuvo un papel fundamental durante los primeros años de la carrera deportiva de su hijo. Fue su representante y uno de los principales responsables de acompañarlo en las decisiones vinculadas con su trayectoria profesional.

Jorge estuvo junto a Lionel durante su infancia y adolescencia y acompañó el proceso que llevó al futbolista desde Rosario hacia Europa, donde comenzó una de las carreras más exitosas de la historia del fútbol.

La muerte de Jorge Messi representa una pérdida personal de enorme importancia para Lionel Messi y para toda su familia. La noticia fue confirmada durante las primeras horas del sábado y rápidamente generó repercusión en Argentina y en el mundo del fútbol.

Hasta el momento, la causa médica de la muerte no fue informada oficialmente. El Sanatorio Centro pidió respetar la privacidad de la familia y confirmó que no brindará mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.