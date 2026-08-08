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Profunda tristeza

Quién era Jorge Messi: el hombre detrás del genio y su rol como representante

Detrás de la figura de Lionel Messi estaba su papá, Jorge Messi, quien tomó difíciles decisiones para apoyarlo en el desarrollo de su carrera futbolística

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi junto a su padre, Jorge.

Lionel Messi junto a su padre, Jorge.

Para comprender la profundidad del lazo afectivo y profesional que rodea al astro argentino, es necesario repasar quién es Jorge Messi en la historia de Lio. Nacido en la ciudad de Rosario, trabajó durante largos años en una fábrica metalúrgica antes de tomar la determinación de dedicarse de lleno a la incipiente carrera de su hijo.

Con el paso del tiempo, se transformó de manera oficial en su representante legal, administrador de bienes y principal consejero estratégico. Su figura ha sido el pilar fundamental que guió los pasos del futbolista en cada etapa de su vida profesional. Este sábado, lamentablemente, se confirmó la noticia sobre su muerte.

La familia Messi en una foto de antaño.

La familia Messi en una foto de antaño.

El rol clave en Rosario y la histórica decisión de ir a Barcelona con Lionel Messi

Su rol resultó absolutamente clave desde los primeros pasos de la Pulga en las canchas de Grandoli y en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys.

Ante la imposibilidad de costear en Argentina el costoso tratamiento de hormonas de crecimiento que Lionel necesitaba para su desarrollo, fue Jorge quien tomó la valiente decisión de emigrar junto a él rumbo a Barcelona. Aquella enorme apuesta familiar terminaría cambiando para siempre el rumbo y la historia del fútbol moderno.

Manteniendo siempre un perfil bajo y firmemente alejado de las cámaras de televisión, su firma y gestión estuvieron detrás de cada renovación con el club catalán, así como de los traspasos posteriores al París Saint-Germain y al Inter Miami.

Padre de cuatro hijos fruto de su matrimonio junto a Celia Cuccittini, Jorge Messi ha sido, por sobre todas las cosas, el sostén silencioso de una de las trayectorias más laureadas y admiradas de la historia del deporte mundial.

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