Quién era Jorge Messi: el hombre detrás del genio y su rol como representante

Ante la imposibilidad de costear en Argentina el costoso tratamiento de hormonas de crecimiento que Lionel necesitaba para su desarrollo, fue Jorge quien tomó la valiente decisión de emigrar junto a él rumbo a Barcelona. Aquella enorme apuesta familiar terminaría cambiando para siempre el rumbo y la historia del fútbol moderno.

Manteniendo siempre un perfil bajo y firmemente alejado de las cámaras de televisión, su firma y gestión estuvieron detrás de cada renovación con el club catalán, así como de los traspasos posteriores al París Saint-Germain y al Inter Miami.

Padre de cuatro hijos fruto de su matrimonio junto a Celia Cuccittini, Jorge Messi ha sido, por sobre todas las cosas, el sostén silencioso de una de las trayectorias más laureadas y admiradas de la historia del deporte mundial.