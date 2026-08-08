La nueva serie coreana de Netflix tiene una historia de amor basada en una gran mentira

Netflix: de qué trata la serie Acaramelados

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Acaramelados versa: "Una ambiciosa fiscal pierde la memoria y se muda con un entrenador de boxeo que afirma ser su novio. ¿Será un golpe de suerte para encontrar el amor verdadero?".

La historia sigue a Go Eun-sae (interpretada por Ha Young), una ambiciosa fiscal de Seúl que investiga a una peligrosa organización criminal. Tras sobrevivir a un ataque y sufrir un grave accidente, pierde la memoria.

Un conocido la deja bajo la protección de Jang Tae-ha (interpretado por Jung Hae-in), un exboxeador y entrenador que ahora se encarga de cuidarla. Para mantenerla a salvo de sus enemigos, él le miente y le hace creer que ambos son pareja, llevándola a vivir a un pueblo fabricante de caramelos.

Netflix: tráiler de la serie Acaramelados

Reparto de Acaramelados, serie de Netflix

Jung Hae-in

Ha Young

Heo Seung-tae

Dónde ver la serie Acaramelados, según la zona geográfica