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La nueva serie coreana de Netflix tiene una historia de amor basada en una gran mentira

La serie coreana llegó a Netflix con una premisa que mezcla romance, misterio y comedia, ideal para maratonear este fin de semana.

Por UNO
Es una serie que combina romance y misterio. Está en Netflix y es furor. 

Es una serie que combina romance y misterio. Está en Netflix y es furor. 

Netflix continúa ampliando su catálogo de series y películas con producciones asiáticas que conquistan a millones de espectadores. Este viernes 7 de agosto de 2026, la plataforma estrenó Acaramelados, una nueva serie de Corea que combina comedia romántica, misterio y un estilo excéntrico que promete atrapar desde el primer episodio.

Creada por Kim Jang-han y Mo Ju-hye, Acaramelados (título original Ireon Yeot Gateun Sarang y conocida en inglés como Our Sticky Love) cuenta con 12 episodios y presenta una historia donde el romance se mezcla con situaciones inesperadas y un misterio que mantiene la intriga a lo largo de toda la trama.

Si buscas nuevas series y películas para maratonear, Acaramelados es una de las grandes apuestas de Netflix. Con el sello de Corea, la producción ofrece una combinación de humor, romance y suspenso, convirtiéndose en un estreno ideal para quienes disfrutan de los populares dramas coreanos con un toque diferente.

Netflix: de qué trata la serie Acaramelados

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Acaramelados versa: "Una ambiciosa fiscal pierde la memoria y se muda con un entrenador de boxeo que afirma ser su novio. ¿Será un golpe de suerte para encontrar el amor verdadero?".

La historia sigue a Go Eun-sae (interpretada por Ha Young), una ambiciosa fiscal de Seúl que investiga a una peligrosa organización criminal. Tras sobrevivir a un ataque y sufrir un grave accidente, pierde la memoria.

Un conocido la deja bajo la protección de Jang Tae-ha (interpretado por Jung Hae-in), un exboxeador y entrenador que ahora se encarga de cuidarla. Para mantenerla a salvo de sus enemigos, él le miente y le hace creer que ambos son pareja, llevándola a vivir a un pueblo fabricante de caramelos.

Netflix: tráiler de la serie Acaramelados

Reparto de Acaramelados, serie de Netflix

  • Jung Hae-in
  • Ha Young
  • Heo Seung-tae

Dónde ver la serie Acaramelados, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: Estrenó la serie coreana "Acaramelados", que combina romance, misterio y comedia.
  • Trama: Una fiscal pierde la memoria y un entrenador de boxeo le miente diciéndole que son pareja.
  • Disponibilidad: La serie de 12 episodios se puede ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.
Resumen generado por Thinkindot AI

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