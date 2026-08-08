Netflix continúa ampliando su catálogo de series y películas con producciones asiáticas que conquistan a millones de espectadores. Este viernes 7 de agosto de 2026, la plataforma estrenó Acaramelados, una nueva serie de Corea que combina comedia romántica, misterio y un estilo excéntrico que promete atrapar desde el primer episodio.
La nueva serie coreana de Netflix tiene una historia de amor basada en una gran mentira
La serie coreana llegó a Netflix con una premisa que mezcla romance, misterio y comedia, ideal para maratonear este fin de semana.
Creada por Kim Jang-han y Mo Ju-hye, Acaramelados (título original Ireon Yeot Gateun Sarang y conocida en inglés como Our Sticky Love) cuenta con 12 episodios y presenta una historia donde el romance se mezcla con situaciones inesperadas y un misterio que mantiene la intriga a lo largo de toda la trama.
Si buscas nuevas series y películas para maratonear, Acaramelados es una de las grandes apuestas de Netflix. Con el sello de Corea, la producción ofrece una combinación de humor, romance y suspenso, convirtiéndose en un estreno ideal para quienes disfrutan de los populares dramas coreanos con un toque diferente.
Netflix: de qué trata la serie Acaramelados
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Acaramelados versa: "Una ambiciosa fiscal pierde la memoria y se muda con un entrenador de boxeo que afirma ser su novio. ¿Será un golpe de suerte para encontrar el amor verdadero?".
La historia sigue a Go Eun-sae (interpretada por Ha Young), una ambiciosa fiscal de Seúl que investiga a una peligrosa organización criminal. Tras sobrevivir a un ataque y sufrir un grave accidente, pierde la memoria.
Un conocido la deja bajo la protección de Jang Tae-ha (interpretado por Jung Hae-in), un exboxeador y entrenador que ahora se encarga de cuidarla. Para mantenerla a salvo de sus enemigos, él le miente y le hace creer que ambos son pareja, llevándola a vivir a un pueblo fabricante de caramelos.
Netflix: tráiler de la serie Acaramelados
Reparto de Acaramelados, serie de Netflix
- Jung Hae-in
- Ha Young
- Heo Seung-tae
Dónde ver la serie Acaramelados, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.
- España: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Estrenó la serie coreana "Acaramelados", que combina romance, misterio y comedia.
- Trama: Una fiscal pierde la memoria y un entrenador de boxeo le miente diciéndole que son pareja.
- Disponibilidad: La serie de 12 episodios se puede ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.