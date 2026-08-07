Inicio Series y películas Netflix

Qué ver en Netflix: la película de 2 horas que escaló en el ranking de las más vistas a horas de su estreno

La última casa, la nueva apuesta de terror de Netflix, sumerge a una familia en un encierro inexplicable donde la supervivencia se convierte en su única meta.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una película que combina ciencia ficción, terror y suspenso. Acaba de estrenar en Netflix.

Es una película que combina ciencia ficción, terror y suspenso. Acaba de estrenar en Netflix.

Netflix sigue ampliando su catálogo de series y películas con producciones que combinan suspenso y emoción. Este viernes 7 de agosto de 2026, la plataforma estrenó La última casa, una película de terror y ciencia ficción que promete mantener a los espectadores en tensión durante 1 hora y 52 minutos. La producción es una coproducción entre Estados Unidos, Francia y Reino Unido, dirigida por Louis Leterrier.

Con una historia que mezcla intriga, suspenso y momentos cargados de emoción, La última casa se perfila como uno de los estrenos más destacados de Netflix para los amantes del terror. La película apuesta por una atmósfera inquietante y un relato que mantiene el misterio hasta el final, combinando elementos de ciencia ficción con situaciones límite que desafían a sus protagonistas.

Si buscas nuevas series y películas para disfrutar este fin de semana, La última casa es una de las grandes apuestas de Netflix, ideal para quienes disfrutan de historias intensas, oscuras y llenas de giros inesperados.

Netflix: de qué trata la película La última casa

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La última casa versa: "Tras quedar atrapados en su propia casa, los miembros de una familia deben sobrevivir con recursos cada vez más escasos y enfrentar la fuerza oscura que los mantiene encerrados".

En una situación inexplicable, una familia se encuentra confinada en su casa, sin poder salir. A medida que las provisiones disminuyen, deben aprender a ser ingeniosos para sobrevivir y desentrañar la misteriosa fuerza que los atrapa.

Netflix: tráiler de la película La última casa

Reparto de La última casa, película de Netflix

  • Greta Lee
  • Wagner Moura
  • Gabriel Barbosa
  • Emma Ho
  • Riley Chung
  • Noah Alexander Sosnowski

Dónde ver la película La última casa, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La última casa se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película La última casa se puede ver en Netflix.
  • España: la película La última casa se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La última casa, una película de terror y ciencia ficción.
  • Sinopsis: Una familia debe sobrevivir atrapada en su hogar por una fuerza oscura.
  • Producción: Coproducción entre EE.UU., Francia y Reino Unido, dirigida por Louis Leterrier.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar