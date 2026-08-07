Qué ver en Netflix: la película de 2 horas que escaló en el ranking de las más vistas a horas de su estreno

Con una historia que mezcla intriga, suspenso y momentos cargados de emoción, La última casa se perfila como uno de los estrenos más destacados de Netflix para los amantes del terror. La película apuesta por una atmósfera inquietante y un relato que mantiene el misterio hasta el final, combinando elementos de ciencia ficción con situaciones límite que desafían a sus protagonistas.

Si buscas nuevas series y películas para disfrutar este fin de semana, La última casa es una de las grandes apuestas de Netflix, ideal para quienes disfrutan de historias intensas, oscuras y llenas de giros inesperados.