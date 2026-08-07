Netflix sigue ampliando su catálogo de series y películas con producciones que combinan suspenso y emoción. Este viernes 7 de agosto de 2026, la plataforma estrenó La última casa, una película de terror y ciencia ficción que promete mantener a los espectadores en tensión durante 1 hora y 52 minutos. La producción es una coproducción entre Estados Unidos, Francia y Reino Unido, dirigida por Louis Leterrier.
Qué ver en Netflix: la película de 2 horas que escaló en el ranking de las más vistas a horas de su estreno
La última casa, la nueva apuesta de terror de Netflix, sumerge a una familia en un encierro inexplicable donde la supervivencia se convierte en su única meta.
Con una historia que mezcla intriga, suspenso y momentos cargados de emoción, La última casa se perfila como uno de los estrenos más destacados de Netflix para los amantes del terror. La película apuesta por una atmósfera inquietante y un relato que mantiene el misterio hasta el final, combinando elementos de ciencia ficción con situaciones límite que desafían a sus protagonistas.
Si buscas nuevas series y películas para disfrutar este fin de semana, La última casa es una de las grandes apuestas de Netflix, ideal para quienes disfrutan de historias intensas, oscuras y llenas de giros inesperados.
Netflix: de qué trata la película La última casa
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La última casa versa: "Tras quedar atrapados en su propia casa, los miembros de una familia deben sobrevivir con recursos cada vez más escasos y enfrentar la fuerza oscura que los mantiene encerrados".
En una situación inexplicable, una familia se encuentra confinada en su casa, sin poder salir. A medida que las provisiones disminuyen, deben aprender a ser ingeniosos para sobrevivir y desentrañar la misteriosa fuerza que los atrapa.
Netflix: tráiler de la película La última casa
Reparto de La última casa, película de Netflix
- Greta Lee
- Wagner Moura
- Gabriel Barbosa
- Emma Ho
- Riley Chung
- Noah Alexander Sosnowski
Dónde ver la película La última casa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La última casa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La última casa se puede ver en Netflix.
- España: la película La última casa se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: La última casa, una película de terror y ciencia ficción.
- Sinopsis: Una familia debe sobrevivir atrapada en su hogar por una fuerza oscura.
- Producción: Coproducción entre EE.UU., Francia y Reino Unido, dirigida por Louis Leterrier.