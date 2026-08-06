El clásico de Tom Cruise que Netflix rescató y está basado en una exitosa novela

Esta revelación desencadena en Bill una fijación obsesiva que lo arrastra a una odisea nocturna por las calles neoyorquinas. En su búsqueda de aventura y venganza psicológica, se tropieza con una peligrosa secta secreta de la élite que celebra rituales oscuros y orgías rodeadas de máscaras y misterio.

Como mencionamos previamente, esta producción fue el decimotercer y último largometraje de Kubrick, así como su obra póstuma, ya que el director murió pocos días antes de poder mostrar el montaje definitivo a Warner Bros. Además, está basada en la novela Relato soñado, de Arthur Schnitzler, y su guion fue escrito por el mismo Kubrick y Frederic Raphael.

Además de Cruise y Kidman, también aparecen:

Sydney Pollack - Victor Ziegler

Marie Richardson - Marion Nathanson

Todd Field - Nick Nightingale

Sky Dumont - Sandor Szavost

Rade Šerbedija - Sr. Milich

Vinessa Shaw - Domino

Fay Masterson - Sally

Leelee Sobieski - Hija de Milich

Alan Cumming - Recepcionista del hotel

Leon Vitali - Capa roja

Julienne Davis - Amanda «Mandy» Curran

Thomas Gibson - Carl Thomas

Madison Eginton - Helena Harford

"Eyes Wide Shut" está protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman.

El rodaje de esta película duró más de 400 días y ostenta el récord Guinness del rodaje continuo más largo de la historia. La intensidad psicológica impuesta por Kubrick se refleja en la química compleja y palpable entre Cruise y Kidman.