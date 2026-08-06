Tom Cruise es una de las máximas figuras de Hollywood, y si bien estamos acostumbrados a verlo en producciones de acción, también se ha dado el gusto de trabajar en dramas dirigidos por verdaderos íconos del séptimo arte.
El clásico de Tom Cruise que Netflix rescató y está basado en una exitosa novela
Esta película es uno de los mayores éxitos en la carrera de Tom Cruise y Netflix lo sumó a su catálogo
Este es el caso de la película "Eyes Wide Shut", también conocida como "Ojos bien cerrados" en español, una producción del director Stanley Kubrick que fue estrenada de manera póstuma.
¿De qué trata la película "Eyes Wide Shut"?
La historia sigue a Bill Harford (Tom Cruise), un próspero médico de Nueva York cuya vida acomodada se tambalea cuando su esposa, Alice (Nicole Kidman), le confiesa que estuvo a punto de serle infiel por un impulso repentino.
Esta revelación desencadena en Bill una fijación obsesiva que lo arrastra a una odisea nocturna por las calles neoyorquinas. En su búsqueda de aventura y venganza psicológica, se tropieza con una peligrosa secta secreta de la élite que celebra rituales oscuros y orgías rodeadas de máscaras y misterio.
Como mencionamos previamente, esta producción fue el decimotercer y último largometraje de Kubrick, así como su obra póstuma, ya que el director murió pocos días antes de poder mostrar el montaje definitivo a Warner Bros. Además, está basada en la novela Relato soñado, de Arthur Schnitzler, y su guion fue escrito por el mismo Kubrick y Frederic Raphael.
Además de Cruise y Kidman, también aparecen:
- Sydney Pollack - Victor Ziegler
- Marie Richardson - Marion Nathanson
- Todd Field - Nick Nightingale
- Sky Dumont - Sandor Szavost
- Rade Šerbedija - Sr. Milich
- Vinessa Shaw - Domino
- Fay Masterson - Sally
- Leelee Sobieski - Hija de Milich
- Alan Cumming - Recepcionista del hotel
- Leon Vitali - Capa roja
- Julienne Davis - Amanda «Mandy» Curran
- Thomas Gibson - Carl Thomas
- Madison Eginton - Helena Harford
El rodaje de esta película duró más de 400 días y ostenta el récord Guinness del rodaje continuo más largo de la historia. La intensidad psicológica impuesta por Kubrick se refleja en la química compleja y palpable entre Cruise y Kidman.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma sumó a su catálogo un exitoso film de Tom Cruise dirigido por Stanley Kubrick.
- Trama: La película sigue a un médico de Nueva York que se obsesiona tras una confesión de su esposa, llevándolo a una secta secreta.
- Producción: El largometraje, basado en una novela, ostenta el récord Guinness por su rodaje continuo de más de 400 días.