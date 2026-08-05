Netflix sumó 8 nuevos capítulos de una de sus series más terapéuticas y románticas del momento

Estamos hablando de Nueva vida en Ransom Canyon que, tras el éxito de su primera entrega en 2025, regresó con 8 nuevos capítulos. Gracias a su combinación de drama, romance y conflictos familiares, la nueva temporada profundiza en la historia del ranchero Staten Kirkland y los habitantes del pueblo de Ransom Canyon, con nuevos desafíos, secretos y relaciones.

Netflix: de qué trata Nueva vida en Ransom Canyon

La serie Nueva vida en Ransom Canyon gira en torno a un ranchero en duelo, interpretado por Josh Duchamel, que se siente atraído por la mejor amiga de su fallecida esposa. ¿Podrá impedir que su rival en el amor y las finanzas lo destruya todo?