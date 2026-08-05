A mediados de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó la segunda temporada de una de sus producciones más aclamadas por la crítica y por millones de espectadores alrededor del mundo. Se trata de un éxito estadounidense casi terapéutico y con una trama romántica atrapante.
Netflix sumó 8 nuevos capítulos de una de sus series más terapéuticas y románticas del momento
Con 8 nuevos capítulos, la aclamada serie de Netflix regresa con su carga terapéutica y romántica, profundizando en los conflictos de un pueblo tejano.
Estamos hablando de Nueva vida en Ransom Canyon que, tras el éxito de su primera entrega en 2025, regresó con 8 nuevos capítulos. Gracias a su combinación de drama, romance y conflictos familiares, la nueva temporada profundiza en la historia del ranchero Staten Kirkland y los habitantes del pueblo de Ransom Canyon, con nuevos desafíos, secretos y relaciones.
Netflix: de qué trata Nueva vida en Ransom Canyon
La serie Nueva vida en Ransom Canyon gira en torno a un ranchero en duelo, interpretado por Josh Duchamel, que se siente atraído por la mejor amiga de su fallecida esposa. ¿Podrá impedir que su rival en el amor y las finanzas lo destruya todo?
La pasión cala hondo en un pueblo de Texas, donde tres dinastías de ganaderos se enfrentan por sus tierras, su legado y las personas que quieren.
En esta nueva temporada, la historia retoma los acontecimientos seis meses después del final de la primera entrega. Quinn regresa a Texas tras su paso por la Filarmónica de Nueva York, pero su reencuentro con Staten se complica por la aparición de un nuevo interés amoroso.
Mientras tanto, las disputas por las tierras, los conflictos familiares y los secretos del pasado volverán a poner a prueba a los habitantes de Ransom Canyon.
Reparto de la serie Nueva vida en Ransom Canyon
- Josh Duchamel
- Minka Kelly
- Eoin Macken
- Lizzy Greene
- Andrew Liner
- Jack Schumacher
- Marianly Tejada
- Garrett Wareing
- James Brolin
- Philip Winchester
Dónde ver la serie Nueva vida en Ransom Canyon, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Nueva vida en Ransom Canyon se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Nueva vida en Ransom Canyon se puede ver en Netflix.
- España: la serie Nueva vida en Ransom Canyon se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrenó la segunda temporada de "Nueva vida en Ransom Canyon" con 8 nuevos capítulos.
- La serie narra la historia de un ranchero en duelo y los conflictos de poder en un pueblo de Texas.
- La producción aborda dramas familiares, secretos del pasado y nuevas relaciones amorosas.