Noruega pone en la mira una tierra de América Latina con una inversión de más de US$1.200 millones

La financiación noruega es considerada fundamental porque sostiene una de las principales estrategias mundiales para combatir el cambio climático mediante la conservación de la Amazonía. Gracias a estos recursos, se financian acciones concretas destinadas a reducir la pérdida de bosques y fortalecer el control ambiental.

No está en América Latina, pero financia el mayor plan para salvar la Amazonía

El Amazonas es el mayor bosque tropical del mundo y desempeña un papel clave en la regulación del carbono y del ciclo del agua. El dinero aportado por Noruega financia sistemas de monitoreo satelital, operativos de fiscalización en terreno y programas para combatir la tala ilegal y los incendios forestales, evitando que enormes cantidades de dióxido de carbono (CO) sean liberadas a la atmósfera y contribuyan al calentamiento global.

Además, los recursos permiten fortalecer organismos de control, apoyar proyectos de desarrollo sostenible para comunidades locales e indígenas, restaurar áreas degradadas y promover actividades económicas compatibles con la conservación del bosque. De esta manera, la inversión no solo protege la biodiversidad de la Amazonía, sino que también beneficia a millones de personas que dependen de este ecosistema para su sustento.