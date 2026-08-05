La biodiversidad de América Latina es esencial no solo para los países de la región, sino también para el equilibrio ambiental del planeta. En ese contexto, Noruega se ha convertido en uno de los principales socios internacionales para la protección de uno de sus ecosistemas más valiosos.
Noruega pone en la mira una tierra de América Latina con una inversión de más de US$1.200 millones
El país escandinavo destina más de US$1.200 millones para proteger la biodiversidad del Amazonas y combatir el cambio climático.
Con inversiones millonarias, el país escandinavo contribuye a conservar este territorio clave para la regulación del clima mundial. Su respaldo económico no solo permite financiar proyectos ambientales en el Amazonas, sino que también funciona como un sello de confianza política y financiera para impulsar nuevas iniciativas de conservación.
América Latina tiene el bosque más importante del planeta y Noruega paga millones para protegerlo.
Noruega es el mayor aportante histórico del Fondo Amazonía, el mecanismo financiero internacional gestionado por Brasil para frenar la deforestación y proteger la selva tropical. Desde su creación en 2008, ha financiado más del 90 % de los recursos del fondo, con aportes que superan los 1.200 millones de dólares.
La financiación noruega es considerada fundamental porque sostiene una de las principales estrategias mundiales para combatir el cambio climático mediante la conservación de la Amazonía. Gracias a estos recursos, se financian acciones concretas destinadas a reducir la pérdida de bosques y fortalecer el control ambiental.
No está en América Latina, pero financia el mayor plan para salvar la Amazonía
El Amazonas es el mayor bosque tropical del mundo y desempeña un papel clave en la regulación del carbono y del ciclo del agua. El dinero aportado por Noruega financia sistemas de monitoreo satelital, operativos de fiscalización en terreno y programas para combatir la tala ilegal y los incendios forestales, evitando que enormes cantidades de dióxido de carbono (CO) sean liberadas a la atmósfera y contribuyan al calentamiento global.
Además, los recursos permiten fortalecer organismos de control, apoyar proyectos de desarrollo sostenible para comunidades locales e indígenas, restaurar áreas degradadas y promover actividades económicas compatibles con la conservación del bosque. De esta manera, la inversión no solo protege la biodiversidad de la Amazonía, sino que también beneficia a millones de personas que dependen de este ecosistema para su sustento.
En pocas palabras
- Noruega: Mayor aportante del Amazonas.
- Financiamiento: Apoyo crucial para la conservación.
- Impacto: Sostenibilidad y lucha contra la deforestación.