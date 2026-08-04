El millonario de Suiza que viajó a América Latina, quedó impactado y decidió usar su fortuna para salvar miles de hectáreas

La idea era sencilla, pero ambiciosa. Tompkins compraría tierras en Chile para donarlas al Estado, mientras que Wyss haría lo mismo del lado argentino. Así nacería un enorme "parque de la paz" que protegería uno de los paisajes más valiosos de América Latina. Cuatro años después, el proyecto estuvo a punto de desaparecer. En diciembre de 2015, Douglas Tompkins murió tras sufrir un accidente mientras practicaba kayak en un lago de la Patagonia. Sin embargo, Wyss decidió mantener viva la promesa que habían hecho juntos.

Un multimillonario suizo compró tierras en América Latina y creó un legado para la naturaleza

A través de Rewilding Argentina y otras organizaciones impulsadas por Tompkins y su esposa Kris, financió la compra de una docena de estancias ganaderas en Santa Cruz con aportes de entre 5 y 22 millones de dólares. Luego retiró el ganado para que los ecosistemas se recuperaran de forma natural y donó esas tierras para ampliar las áreas protegidas del país.

Hoy, la Campaña Wyss por la Naturaleza ya comprometió más de 1.500 millones de dólares con un objetivo global: proteger legalmente el 30 % de las tierras y los océanos del planeta antes de 2030 mediante la creación de parques nacionales y el apoyo a proyectos de conservación liderados por comunidades locales e indígenas.