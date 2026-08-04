Por estar embarazada Anabel Fernández Sagasti pidió que la habiliten a votar la ley de tierras vía virtual

Así la abogada no sólo reclamó su derecho a participar de la votación de la polémica ley de tierras, sino que también provocó un profundo debate sobre la posibilidad de que el Congreso habilite la votación virtual para casos en los que un senador de una provincia lejana esté imposibilitado de llegar hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de manera presencial de una sesión.

"No estoy solicitando una dispensa para dejar de trabajar ni procurando anticipar una licencia por maternidad. Es exactamente lo contrario: quiero sesionar y cumplir plenamente con el mandato que me confiaron los mendocinos. El único impedimento que tengo es físico y de distancia: recorrer más de 1.000 kilómetros. Si residiera en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, acudiría caminando o en auto al recinto sin ningún problema", remarcó Anabel Fernández Sagasti.

En la nota que Fernández Sagasti dirigió a Villarruel remarca que negarle la chance de participar de la sesión y votar de manera virtual, -herramienta que el propio Senado ya tiene desarrollada y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- "dejaría a Mendoza con una representación disminuida y vulneraría el principio de igualdad federal", ya que ella es la única senadora del PJ, de los 3 que representan a la provincia.

Hebe Casado cuestionó "la doble vara k"

Apenas se conoció el pedido de Fernández Sagasti apareció un posteo de la vicegobernadora Hebe Casado que salió a cuestionar "la doble vara K" para los casos de legisladoras que estando embarazadas piden sesionar de manera virtual.

Casado recordó que una situación idéntica con una legisladora radical mendocina, "el partido de Anabel se oponía a que sesionar por zoom".

Se refería al caso de la legisladora radical María Laura Sainz, quien en mayo del año pasado participó a distancia por Zoom desde San Rafael ya que tenía una orden médica de reposo vinculada a su embarazo.

Aunque su intervención a distancia estaba autorizada por el cuerpo legislativo, la discusión se encendió en torno a la validez de la resolución que permite el trabajo parlamentario remoto, sancionada durante la pandemia de covid-19.

Según una nota periodística que posteó en sus redes Hebe Casado, en aquel momento el peronismo cuestionó que la participación virtual de Sainz se basara en una resolución que, según argumentaron, quedó sin efecto tras el fin de la emergencia sanitaria.

"Obviamente que en esto estoy a favor de que le permitan a Anabel Fernández Sagasti participar vía remota como estuve el año pasado a favor que lo hiciera Laura en el senado provincial", aclaró Hebe Casado en un largo hilo de "X".