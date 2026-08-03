Milei disolvió el Instituto Nacional de Alimentos INAL y cambió el control sanitario

Hasta la promulgación de la norma, el organismo disuelto funcionaba bajo la órbita de la ANMAT. Entre sus tareas principales figuraba la verificación del cumplimiento del Código Alimentario Argentino, la autorización de establecimientos y la realización de ensayos bromatológicos para asegurar la inocuidad alimentaria en el mercado.

Traspaso de funciones y nuevo control sanitario

Desde el Ejecutivo explicaron que el Sensa asume las funciones de registro, control y fiscalización de alimentos que ejercía el INAL, centralizando esas competencias para consolidar un sistema más simple, eficiente y previsible.

Se eliminan las duplicaciones de competencias y controles, concentrando en el Senasa el registro, el control y la fiscalización de importaciones de productos alimenticios.

Senasa se hará cargo de las inspecciones de rutina y la supervisión física de los alimentos.

Será el Senasa quien autorizará y supervisará establecimientos oficiales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que verifiquen normas del Código Alimentario Argentino; las habilitaciones serán realizadas por el Senasa o las provincias, según corresponda.

La reforma contempla también la creación de una base única de datos administrada por las autoridades sanitarias agrarias. Este sistema integrado centralizará los registros de productos y establecimientos, agilizando las gestiones administrativas y mejorando la trazabilidad de alimentos en todo el territorio nacional.

El rol del Ministerio de Salud en el control sanitario

Respecto a la cartera de Salud de la Nación, asumirá plenamente las funciones de rectoría técnica y definición de políticas nutricionales. En ese marco, la prioridad inmediata fijada por la norma es avanzar hacia la eliminación gradual de colorantes y saborizantes artificiales en alimentos ultraprocesados.

"Esta estrategia buscará alinearse con los estándares globales de nutrición. De este modo, la cartera sanitaria concentrará sus recursos en la evidencia científica, delegando por completo las inspecciones de rutina y la supervisión física de los cargamentos. Las autoridades aclararon que las habilitaciones provinciales mantendrán su vigencia en coordinación con los nuevos protocolos. La meta central del cambio normativo es reducir costos operativos, acortar los plazos burocráticos y garantizar un esquema de fiscalización eficiente sin descuidar la protección de la población", detallaron.