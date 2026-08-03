El alimento dulce y nutritivo que suma beneficios en una alimentación saludable

Vitaminas, minerales y fibra: el aporte clave

La nutricionista Laura Sánchez, del Hospital Universitario La Luz, España, destaca que los dátiles son ricos en:

Potasio y magnesio , esenciales para el sistema nervioso.

, esenciales para el sistema nervioso. Niacina (vitamina B3) , que contribuye a la salud digestiva, nerviosa y de la piel.

, que contribuye a la salud digestiva, nerviosa y de la piel. Fibra alimentaria , que ayuda a prevenir el estreñimiento.

, que ayuda a prevenir el estreñimiento. Azúcares naturales, que los convierten en una fuente de energía rápida.

Las variedades más consumidas son Medjool y Deglet Noor, y aunque muchos lo creen, el dátil no es una fruta desecada artificialmente: se seca en el propio árbol con el sol.

Sánchez recomienda un consumo moderado: hasta tres dátiles al día como tentempié saludable.

Precauciones y contraindicaciones

Aunque son un alimento nutritivo, su alto contenido en azúcares exige moderación.

Las personas con diabetes deben restringir su consumo .

. No están indicados para quienes tienen problemas renales o dificultades para metabolizar azúcares.

Consumirlos triturados aumenta la carga de azúcar al perder fibra, igual que ocurre con los zumos.

También pueden utilizarse como endulzante natural en recetas, evitando azúcares refinados.

Beneficios para el corazón, la piel y el cerebro

El potasio presente en los dátiles ayuda a reducir el riesgo cardiovascular y la presión arterial. Sus antioxidantes favorecen la salud de la piel y el cabello, reducen la inflamación y previenen enfermedades.

Además:

Mejoran la microbiota intestinal y aportan saciedad.

y aportan saciedad. Contribuyen a la salud ósea gracias al magnesio, fósforo y calcio.

gracias al magnesio, fósforo y calcio. Su poder energético y antioxidante puede ayudar a reducir la inflamación cerebral y mejorar la función cognitiva.

Tipos de dátiles y cómo conservarlos

Según su maduración, se clasifican en:

Blandos: más húmedos y con mayor contenido de azúcar.

más húmedos y con mayor contenido de azúcar. Semisecos: carnosos y jugosos.

carnosos y jugosos. Secos: más duros y aptos para conservar a temperatura ambiente.

Existen cientos de variedades, como Halawy, Barhi, Mozafati, Zahidi, Sukkari, Khadrawy, Hayani y los exclusivos Piarom, conocidos como “dátiles chocolate”.

Cómo elegirlos

Sánchez recomienda buscar dátiles:

De color marrón-negro brillante.

Jugosos.

Sin manchas blancas (cristalización de azúcar) ni negras (moho).

Con envase cerrado y sin golpes.

Cómo conservarlos

Blandos y semisecos: refrigeración o incluso congelación.

o incluso congelación. Secos: temperatura ambiente.

Se pueden consumir al natural o en recetas dulces y saladas.

Se recomienda un consumo moderado, hasta tres dátiles diarios, con precaución en diabéticos y personas con problemas renales.

Los dátiles son un alimento versátil, energético y rico en nutrientes que puede integrarse en una alimentación saludable si se consume con moderación. Sus beneficios abarcan desde la salud intestinal hasta la cardiovascular y cognitiva, siempre teniendo en cuenta sus azúcares naturales y las recomendaciones profesionales.