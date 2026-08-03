Los dátiles son uno de los alimentos más antiguos y valorados por su aporte energético, su contenido en fibra y su riqueza en vitaminas y minerales. Consumidos con moderación, pueden integrarse fácilmente en una alimentación saludable. Expertos explican sus beneficios, cómo incorporarlos y qué precauciones tener en cuenta, según informa EFE.
El alimento dulce y nutritivo que suma beneficios en una alimentación saludable
Los dátiles aportan fibra, vitaminas y minerales. Conoce sus beneficios, cómo consumirlos y qué precauciones tener en una alimentación saludable
Un fruto histórico y nutritivo
Desde la antigüedad, culturas como árabes, griegos, hebreos y egipcios llamaban a la palmera datilera el “árbol de la vida”. El Ministerio de Agricultura español recuerda que los fenicios la conocían como “el árbol de Dios”, ya que un puñado de dátiles permitía sobrevivir en largos viajes por el desierto.
La palmera datilera (Phoenix dactylifera) puede alcanzar 20 metros de altura y se cultiva en el norte de África, el suroeste de Asia y zonas mediterráneas. Su origen exacto sigue siendo motivo de debate entre historiadores.
Vitaminas, minerales y fibra: el aporte clave
La nutricionista Laura Sánchez, del Hospital Universitario La Luz, España, destaca que los dátiles son ricos en:
- Potasio y magnesio, esenciales para el sistema nervioso.
- Niacina (vitamina B3), que contribuye a la salud digestiva, nerviosa y de la piel.
- Fibra alimentaria, que ayuda a prevenir el estreñimiento.
- Azúcares naturales, que los convierten en una fuente de energía rápida.
Las variedades más consumidas son Medjool y Deglet Noor, y aunque muchos lo creen, el dátil no es una fruta desecada artificialmente: se seca en el propio árbol con el sol.
Sánchez recomienda un consumo moderado: hasta tres dátiles al día como tentempié saludable.
Precauciones y contraindicaciones
Aunque son un alimento nutritivo, su alto contenido en azúcares exige moderación.
- Las personas con diabetes deben restringir su consumo.
- No están indicados para quienes tienen problemas renales o dificultades para metabolizar azúcares.
- Consumirlos triturados aumenta la carga de azúcar al perder fibra, igual que ocurre con los zumos.
También pueden utilizarse como endulzante natural en recetas, evitando azúcares refinados.
Beneficios para el corazón, la piel y el cerebro
El potasio presente en los dátiles ayuda a reducir el riesgo cardiovascular y la presión arterial. Sus antioxidantes favorecen la salud de la piel y el cabello, reducen la inflamación y previenen enfermedades.
Además:
- Mejoran la microbiota intestinal y aportan saciedad.
- Contribuyen a la salud ósea gracias al magnesio, fósforo y calcio.
- Su poder energético y antioxidante puede ayudar a reducir la inflamación cerebral y mejorar la función cognitiva.
Tipos de dátiles y cómo conservarlos
Según su maduración, se clasifican en:
- Blandos: más húmedos y con mayor contenido de azúcar.
- Semisecos: carnosos y jugosos.
- Secos: más duros y aptos para conservar a temperatura ambiente.
Existen cientos de variedades, como Halawy, Barhi, Mozafati, Zahidi, Sukkari, Khadrawy, Hayani y los exclusivos Piarom, conocidos como “dátiles chocolate”.
Cómo elegirlos
Sánchez recomienda buscar dátiles:
- De color marrón-negro brillante.
- Jugosos.
- Sin manchas blancas (cristalización de azúcar) ni negras (moho).
- Con envase cerrado y sin golpes.
Cómo conservarlos
- Blandos y semisecos: refrigeración o incluso congelación.
- Secos: temperatura ambiente.
Se pueden consumir al natural o en recetas dulces y saladas.
Los dátiles son un alimento versátil, energético y rico en nutrientes que puede integrarse en una alimentación saludable si se consume con moderación. Sus beneficios abarcan desde la salud intestinal hasta la cardiovascular y cognitiva, siempre teniendo en cuenta sus azúcares naturales y las recomendaciones profesionales.
En pocas palabras
- Los dátiles son una fruta ancestral rica en fibra, vitaminas y minerales, ideal para una alimentación saludable.
- Aportan potasio, magnesio, niacina y fibra, favoreciendo la salud cardiovascular, piel y función cognitiva.
- Se recomienda un consumo moderado, hasta tres dátiles diarios, con precaución en diabéticos y personas con problemas renales.