Luego de siete años, un tierno animal vuelve a las costas de un país de América del Sur. Se trata del reciente avistamiento de “Changuita”, un caso que representa una muestra de la reintroducción efectiva de una especie.
Luego de 7 años, Changuita regresa a las costas de América del Sur y reaviva la esperanza de su especie
El exitoso programa de rehabilitación de fauna marina chilena reavivó la esperanza de la especie del chungungo, tras su avistamiento luego de siete años en América del Sur
Changuita es un ejemplar de chungungo (Lontra felina), conocida como la nutria más pequeña del mundo. Luego de haber sido dada por muerta por los científicos tras su liberación, un tierno gesto, morderse la cola, confirmó el regreso de este animal.
El regreso de Changuita: el animal de América del Sur que entusiasma a los científicos
Esta nutria fue parte de un programa de rehabilitación de fauna marina de Chile. Al ser rescatada como una cría desprotegida en Atacama, el equipo tuvo que tratarla de urgencia por neumonía severa, hipotermia, deshidratación y parásitos. Para que este animal pudiera sobrevivir luego de ser liberada, sus cuidadores, liderados por el biólogo Javier Trivelli, aplicaron un protocolo estricto con el objetivo de evitar que se acostumbrara al contacto humano.
El hallazgo de este animal en las costas de América del Sur habría ocurrido durante una jornada de monitoreo ambiental realizada por equipos de conservación marina, quienes reportaron la presencia de un ejemplar que coincide con las características de Changuita. Su tamaño, comportamiento y patrones de desplazamiento coinciden con los registros que habían sido documentados previamente antes de su desaparición del radar científico.
Un avistamiento que reabre preguntas científicas
Según especialistas vinculados a proyectos de conservación marina, este tipo de avistamientos no solo aporta datos biológicos, sino también evidencia sobre el impacto positivo o negativo de los programas de reintroducción de distintas especies.
La supervivencia de este animal tras siete años en libertad sugiere adaptación y resiliencia, y al mismo tiempo abre nuevas preguntas sobre su ruta migratoria, su estado de salud y su interacción con el entorno.
En la zona costera donde habría sido vista, en América del Sur, pescadores y habitantes locales también reportaron movimientos inusuales en el mar durante los últimos días, lo que refuerza la hipótesis de su presencia. Sin embargo, los expertos insisten en evitar conclusiones apresuradas hasta contar con confirmaciones genéticas o fotográficas más precisas.
En pocas palabras
- Avistamiento histórico: Un chungungo, conocido como Changuita, fue avistado en América del Sur tras siete años de ausencia.
- Programa exitoso: El regreso del animal es un hito para los programas de rehabilitación de fauna marina chilena.
- Expectativa científica: El hallazgo reabre interrogantes sobre la adaptación y ruta migratoria de la especie.