El hallazgo de este animal en las costas de América del Sur habría ocurrido durante una jornada de monitoreo ambiental realizada por equipos de conservación marina, quienes reportaron la presencia de un ejemplar que coincide con las características de Changuita. Su tamaño, comportamiento y patrones de desplazamiento coinciden con los registros que habían sido documentados previamente antes de su desaparición del radar científico.

Un avistamiento que reabre preguntas científicas

Según especialistas vinculados a proyectos de conservación marina, este tipo de avistamientos no solo aporta datos biológicos, sino también evidencia sobre el impacto positivo o negativo de los programas de reintroducción de distintas especies.

La supervivencia de este animal tras siete años en libertad sugiere adaptación y resiliencia, y al mismo tiempo abre nuevas preguntas sobre su ruta migratoria, su estado de salud y su interacción con el entorno.

En la zona costera donde habría sido vista, en América del Sur, pescadores y habitantes locales también reportaron movimientos inusuales en el mar durante los últimos días, lo que refuerza la hipótesis de su presencia. Sin embargo, los expertos insisten en evitar conclusiones apresuradas hasta contar con confirmaciones genéticas o fotográficas más precisas.