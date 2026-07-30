Lanzaron toneladas de cebo desde helicópteros sobre una isla y dos años después confirmaron un logro histórico

La estrategia en esta isla de América del Sur consistió en lanzar cebo rodenticida desde helicópteros. Para ello, se diseñaron rutas de vuelo guiadas por GPS que permitieron distribuir el producto de forma uniforme sobre las 70 hectáreas de la isla. El rodenticida fue desarrollado para minimizar el impacto ambiental, evitando contaminar el suelo y las fuentes de agua y reduciendo el riesgo para las aves marinas.

¿Cómo eliminaron la plaga?

Sin embargo, el operativo no terminó allí. Mientras los helicópteros cubrían las zonas más amplias de la isla, equipos de montañistas descendieron por los acantilados para colocar cebo de forma manual en grietas y sectores de difícil acceso, con el objetivo de no dejar ningún refugio para los roedores.

Dos años después del operativo y tras varias campañas de monitoreo, los especialistas confirmaron que las ratas habían sido erradicadas por completo. A partir de ese momento, los esfuerzos se concentraron en restaurar el ecosistema y favorecer el regreso de las aves marinas que habían desaparecido de la isla.

Los resultados ya comenzaron a hacerse visibles. En 2026 se confirmó uno de los hitos más importantes del proyecto. Se trabaja del regreso y la nidificación exitosa del yunco (Pelecanoides garnotii), una especie que volvió a reproducirse en la isla, marcando un paso clave en la recuperación de este ecosistema terrestre y marino.