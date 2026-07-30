Lanzaron toneladas de cebo desde helicópteros sobre una isla y dos años después confirmaron un logro histórico

Existe una isla de la región de América del Sur que está combatiendo una plaga de una forma poco convencional para recuperar su ecosistema. Se trata de un ambicioso proyecto de restauración ecológica que logró erradicar una especie invasora y devolver la esperanza a la fauna nativa.
La protagonista de esta historia es la Isla Pájaro 1 (también conocida como Pájaro Uno), ubicada frente a Caleta Hornos, en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, Chile.
La isla de América del Sur que recurrió a helicópteros para eliminar una plaga y recuperar su ecosistema
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile junto con la organización internacional Island Conservation, que llevaron adelante un operativo de desratización aérea para proteger las colonias de aves marinas nativas y endémicas de la isla. Las ratas llegaron de manera accidental a través de embarcaciones y, al no tener depredadores naturales, su población creció sin control. Con el tiempo, se convirtieron en una grave amenaza para las aves marinas, ya que devoraban sus huevos y polluelos.
La estrategia en esta isla de América del Sur consistió en lanzar cebo rodenticida desde helicópteros. Para ello, se diseñaron rutas de vuelo guiadas por GPS que permitieron distribuir el producto de forma uniforme sobre las 70 hectáreas de la isla. El rodenticida fue desarrollado para minimizar el impacto ambiental, evitando contaminar el suelo y las fuentes de agua y reduciendo el riesgo para las aves marinas.
¿Cómo eliminaron la plaga?
Sin embargo, el operativo no terminó allí. Mientras los helicópteros cubrían las zonas más amplias de la isla, equipos de montañistas descendieron por los acantilados para colocar cebo de forma manual en grietas y sectores de difícil acceso, con el objetivo de no dejar ningún refugio para los roedores.
Dos años después del operativo y tras varias campañas de monitoreo, los especialistas confirmaron que las ratas habían sido erradicadas por completo. A partir de ese momento, los esfuerzos se concentraron en restaurar el ecosistema y favorecer el regreso de las aves marinas que habían desaparecido de la isla.
Los resultados ya comenzaron a hacerse visibles. En 2026 se confirmó uno de los hitos más importantes del proyecto. Se trabaja del regreso y la nidificación exitosa del yunco (Pelecanoides garnotii), una especie que volvió a reproducirse en la isla, marcando un paso clave en la recuperación de este ecosistema terrestre y marino.
En pocas palabras
- Isla chilena: Lanzaron toneladas de cebo desde helicópteros para erradicar ratas invasoras.
- Objetivo: Recuperar el ecosistema y proteger aves marinas nativas y endémicas.
- Resultado: Se confirmó la erradicación de ratas y el regreso exitoso del yunco.