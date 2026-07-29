Lámpara de sal: cuándo hay que ponerla bajo el sol y cuándo no para atraer sus beneficios a casa

En este sentido, una de las dudas más particulares sobre la lámpara de sal es si está bien ponerla frente al sol o no, y la respuesta es que en algunos casos sí y a veces no es tan recomendable. Primero, si absorbió mucha humedad por haber estado apagada o en un espacio húmedo, poner la roca al sol de 1 a 3 horas ayuda a evaporar el exceso de agua contenida en los poros.

Para que realmente tenga un efecto positivo en casa, hay que tener muy en cuenta sus cuidados.

Para el feng shui también puede servir esta ubicación en casos energéticos para "recargar" o purificar las energías de la sal. Sin embargo, algunos "no" son más importantes de tener en cuenta, ya que nunca debes exponerla al exterior sin antes retirar la bombilla, el cable y la base, porque la misma humedad retenida o el calor directo pueden dañar el circuito.

Por último, la radiación UV directa durante muchas horas o días consecutivos puede descolorar progresivamente el tono anaranjado/rosado natural del cristal de sal.

Cuidados de la lámpara de sal