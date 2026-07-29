Lámpara de sal: cuándo hay que ponerla bajo el sol y cuándo no para atraer sus beneficios a casa

Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, el lugar que les designas también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente, la de sal esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y cuándo hay que ponerla al sol.
¿La lámpara de sal se pone al sol o no?
Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios con la abundancia, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse usándolo de forma correcta. Los adornos siempre cumplen una función, aunque no se haya comprado con esa intención y, para que su efecto abundante y significado sean notorios, la forma de utilizarlos lo es todo.
En este sentido, una de las dudas más particulares sobre la lámpara de sal es si está bien ponerla frente al sol o no, y la respuesta es que en algunos casos sí y a veces no es tan recomendable. Primero, si absorbió mucha humedad por haber estado apagada o en un espacio húmedo, poner la roca al sol de 1 a 3 horas ayuda a evaporar el exceso de agua contenida en los poros.
Para el feng shui también puede servir esta ubicación en casos energéticos para "recargar" o purificar las energías de la sal. Sin embargo, algunos "no" son más importantes de tener en cuenta, ya que nunca debes exponerla al exterior sin antes retirar la bombilla, el cable y la base, porque la misma humedad retenida o el calor directo pueden dañar el circuito.
Por último, la radiación UV directa durante muchas horas o días consecutivos puede descolorar progresivamente el tono anaranjado/rosado natural del cristal de sal.
Cuidados de la lámpara de sal
- Colóquela en lugares secos y evite colocarlas cerca de humidificadores o en habitaciones húmedas como los baños.
- Encenderla al menos 5 horas ayuda a evaporar la humedad, ya que el calor de la bombilla seca la sal.
- Coloca la lámpara sobre una superficie estable y nivelada para evitar que se caiga, se astille o se rompa.
- Asegúrese de proporcionar el voltaje de electricidad correcto a la bombilla de la lámpara de sal.
En pocas palabras
- Lámpara de sal: El feng shui le otorga significados y beneficios ligados a la abundancia y la energía en el hogar.
- Exposición al sol: Colocarla al sol puede ayudar a evaporar humedad o recargar energías, pero siempre retirando el cableado para evitar daños.
- Cuidados esenciales: Ubicarla en lugares secos, encenderla regularmente y asegurar una superficie estable son claves para su conservación.