Lámpara de sal: cuanto tiempo tiene que estar prendida para que la abundancia haga efecto en tu casa

Lo cierto es que los adornos siempre cumplen una función aunque no se haya comprado con esa intención y para que su efecto abundante y significado sean notorios, la forma de utilizarla lo es todo.

En este sentido, para que las lámparas de sal del Himalaya liberen sus beneficios al ambiente de tu hogar, se recomienda mantenerlas encendidas por lo menos 8 horas al día. También, puedes dejarlas encendidas durante todo el día y la noche, ya que su consumo de energía es relativamente bajo, similar al de una bombilla nocturna. Es decir, cuanto más tiempo esté prendida, más iones negativos se liberarán al ambiente, potenciando sus efectos.

lampara de sal La lámpara de sal tiene que estar prendida siempre para que sus beneficios impacten en tu casa. Foto Canva

Sin embargo, el beneficio de prenderla no es solo por el hecho de que esté encendida sino porque si no usas tu lámpara de sal con regularidad, la humedad del ambiente puede empezar a acumularse en el bloque de sal, lo que podría hacer que se disuelva ligeramente y largue agua.

Esto además de dañar la lámpara también lo puede hacer con las superficies en las que está colocada. Y por supuesto, no obtendrás los beneficios de la liberación de iones negativos, ya que solo se produce cuando la lámpara está encendida y calentándose.