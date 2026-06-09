Lámpara de sal: cuanto tiempo tiene que estar prendida para que la abundancia haga efecto en tu casa

Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, el lugar que les designas también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Quizá el nombre es difícil de distinguir, pero seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y cuanto tiempo tiene que estar prendida para que haga efecto.
Lámpara de sal: cuanto tiempo tiene que estar prendida para que la abundancia haga efecto
Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios con la abundancia, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse usándolo de forma correcta.
Lo cierto es que los adornos siempre cumplen una función aunque no se haya comprado con esa intención y para que su efecto abundante y significado sean notorios, la forma de utilizarla lo es todo.
En este sentido, para que las lámparas de sal del Himalaya liberen sus beneficios al ambiente de tu hogar, se recomienda mantenerlas encendidas por lo menos 8 horas al día. También, puedes dejarlas encendidas durante todo el día y la noche, ya que su consumo de energía es relativamente bajo, similar al de una bombilla nocturna. Es decir, cuanto más tiempo esté prendida, más iones negativos se liberarán al ambiente, potenciando sus efectos.
Sin embargo, el beneficio de prenderla no es solo por el hecho de que esté encendida sino porque si no usas tu lámpara de sal con regularidad, la humedad del ambiente puede empezar a acumularse en el bloque de sal, lo que podría hacer que se disuelva ligeramente y largue agua.
Esto además de dañar la lámpara también lo puede hacer con las superficies en las que está colocada. Y por supuesto, no obtendrás los beneficios de la liberación de iones negativos, ya que solo se produce cuando la lámpara está encendida y calentándose.