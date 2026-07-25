Salitre en las paredes de la casa: cómo eliminar las manchas con un truco

¿Por qué aparecen manchas de salitre en las paredes de mi casa?

El salitre se forma generalmente en las paredes de la casa. Este tipo de manchas son el producto de un proceso de cristalización que se produce por las sales minerales propias de los materiales de construcción, que entran en contacto con la humedad del suelo.

No se relaciona con la humedad por condensación o la humedad propia de los días lluviosos; estas manchas aparecen cuando hay humedad por capilaridad. Cuando el agua del subsuelo asciende por los materiales como el ladrillo o el hormigón en plantas bajas o sótanos, se producen estas manchas.

La humedad por condensación genera este tipo de manchas.

El salitre se detecta no solo por las manchas blancas que deja; también genera abombamiento y relieve en las paredes de la casa, sobre todo en las zonas bajas de los muros. El revoque y la pintura se pueden salir y la humedad se puede expandir si no se soluciona a tiempo.

Un truco para eliminar las manchas de salitre de las paredes de casa

Para eliminar el salitre de la casa no basta con rasparlo y limpiar las paredes. Requiere de un truco o arreglo más detallado.

Antes de arreglar la pared, conviene revisar si existen filtraciones o grietas en los cimientos para evitar que las manchas de sal se vuelvan a formar.

Es importante solucionar la causa del problema.