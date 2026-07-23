Cómo eliminar el olor a orina de tu mascota usando un poco de vinagre blanco: truco casero efectivo

Se trata del vinagre blanco, un producto popular y efectivo debido a sus propiedades desinfectantes y neutralizadoras de olores fuertes, que ayudan a descomponer la orina y eliminar el mal olor de raíz.

Puedes eliminar el olor a orina con diferentes elementos caseros.

Cómo eliminar el olor a orina usando un poco de vinagre blanco

Todo lo que tienes que hacer en este truco es absorber primero el exceso con servilletas de papel. Luego, rocía una mezcla en partes iguales de agua y vinagre blanco sobre la mancha de orina y deja que actúe por unos minutos. Sus componentes ayudarán a neutralizar la zona sin la necesidad de utilizar químicos agresivos.