Cómo eliminar el olor a orina de tu mascota usando un poco de vinagre blanco: truco casero efectivo

El hecho de que una mascota orine dentro del hogar puede ir mucho más allá de la necesidad, debido a que puede responder a causas fisiológicas, emocionales e incluso también de salud. Cuando esto sucede, puedes recurrir a un sencillo elemento casero para eliminarlo.
Se trata del vinagre blanco, un producto popular y efectivo debido a sus propiedades desinfectantes y neutralizadoras de olores fuertes, que ayudan a descomponer la orina y eliminar el mal olor de raíz.
Cómo eliminar el olor a orina usando un poco de vinagre blanco
Todo lo que tienes que hacer en este truco es absorber primero el exceso con servilletas de papel. Luego, rocía una mezcla en partes iguales de agua y vinagre blanco sobre la mancha de orina y deja que actúe por unos minutos. Sus componentes ayudarán a neutralizar la zona sin la necesidad de utilizar químicos agresivos.
Lo que no tienes que hacer es frotar la orina de tu mascota, ya que esto puede hacer que el olor penetre y permanezca mucho más dentro de tu casa.
Una vez seco el lugar, se debe pasar una mopa con un desinfectante de preferencia para eliminar cualquier residuo y dejar la superficie limpia. Además, el aroma tenue del vinagre evitará que tu perro o gato vuelva a orinar en el mismo sitio.
Consejos para que tu mascota no orine dentro de casa
- Cuando veas que tu perro se acomoda para orinar, llévalo al lugar designado.
- Usa un "no" firme y con autoridad para que comprenda lo que no debe hacer.
- Refuerza las conductas positivas con premios y elogios.
- Establece un horario fijo para pasear a tu perro.
- Ten un lugar designado para que tu perro haga sus necesidades.
- Si el problema persiste, realiza una revisión veterinaria para descartar posibles infecciones.