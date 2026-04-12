Vinagre blanco para el pelo: los beneficios de este truco casero y por qué los expertos lo recomiendan

El vinagre blanco no solo beneficia la salud de tu pelo, sino que contiene propiedades que ayudan a eliminar la suciedad y aportar brillo a tu melena, haciéndola lucir mucho más sana y atractiva.

Sucede que el vinagre es un producto alto en componentes bioactivos, antioxidante, y con grandes propiedades biológicas que ayudan a darle vida a tu pelo.

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Algunos de los beneficios del vinagre blanco para el pelo son los siguientes:

Elimina la suciedad de las raíces y limpia el cuero cabelludo.

Consigue un efecto brillante duradero, ya que elimina la acumulación de otros productos en tu pelo.

Ayuda a eliminar y prevenir la caspa.

Es una mascarilla natural muy efectiva para los cabellos grasos.

Soluciona el problema del cabello encrespado (frizz) y te ayuda a conseguir una melena sedosa y lisa.

Elimina liendres y piojos y ayuda a evitar una nueva infestación.

¿Vinagre blanco o vinagre de manzana?

Hay muchos que dicen que lo mejor para el pelo es el vinagre de manzana, mientras que otros insisten en que el vinagre blanco es mucho más beneficioso. Lo cierto es que ambos elementos son igual de productivos para tu pelo.

Aunque es cierto que el vinagre de manzana es más suave y muchos prefieren su olor y sabor, el uso del vinagre blanco en el pelo es recomendable por esa acidez que lo caracteriza, ya que lo convierte en un limpiador natural muy eficaz.