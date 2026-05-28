Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026

Los otros 7 jugadores que estarán en su primer Mundial son Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, el Flaco López, Giuliano Simeone y Nico Paz.

Estos 9 jugadores ocupan el lugar dejado por Franco Armani, Juan Foyth, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Papu Gómez, Paulo Dybala, Ángel Correa, Ángel Di María y Guido Rodríguez.

La lista puede sufrir modificaciones hasta 24 horas antes del debut, pero solo pueden ser por lesión.

La lista de convocados al Mundial 2026

Arqueros

Emiliano "Dibu" Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907

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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026