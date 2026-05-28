Lionel Scaloni anunció a través de un video publicado en las redes sociales de la AFA la nómina de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026 con la Selección argentina.
Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026
Lionel Scaloni anunció la nómina de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026 con la Selección argentina.
La nómina incluye a 17 de los campeones del mundo de Qatar 2022 y a dos que se quedaron afuera por lesión en la última Copa del Mundo: Giovanni Lo Celso y Nicolás González.
Los otros 7 jugadores que estarán en su primer Mundial son Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, el Flaco López, Giuliano Simeone y Nico Paz.
Estos 9 jugadores ocupan el lugar dejado por Franco Armani, Juan Foyth, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Papu Gómez, Paulo Dybala, Ángel Correa, Ángel Di María y Guido Rodríguez.
La lista puede sufrir modificaciones hasta 24 horas antes del debut, pero solo pueden ser por lesión.
La lista de convocados al Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano "Dibu" Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026
- 1 de junio: inicio de los entrenamientos en Kansas.
- 6 de junio: amistosos vs. Honduras, en Texas
- 9 de junio: amistoso vs. Islandia, en Alabama
- 16 de junio: debut vs. Argelia, en Kansas
- 22 de junio: vs. Austria en Texas
- 27 de junio: vs. Jordania en Texas