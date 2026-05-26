Scaloni tomó una decisión sobre la lista de la Selección argentina para los amistosos previos al Mundial 2026

El cuerpo técnico de la Selección argentina definirá en estas horas la nómina de 26 convocados mientras espera la evolución de los jugadores que están recuperándose de lesiones y que probablemente, aunque sean citados, no jueguen frente a Honduras e Islandia, en Texas y Alabama, respectivamente.

De todos modos, ninguno de estos jóvenes futbolistas será parte los 26 jugadores que afrontarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección argentina, en la cuenta regresiva del Mundial 2026

Aunque varios futbolistas se encuentran en Argentina, en contacto con el cuerpo técnico, la lista de 26 elegidos para el Mundial 2026 se anunciaría entre jueves y viernes para viajar entre sábado y domingo a Estados Unidos.

El plantel se concentrará en el hotel The Origin, en Kansas City, y se entrenará desde el lunes 1 de junio en el Sporting KC Training Centre a la espera de los amistosos y del debut del martes 16.