Scaloni tomó una decisión sobre la lista de la Selección argentina para los amistosos previos al Mundial 2026

Lionel Scaloni convocará a algunos futbolistas jóvenes para completar el plantel de la Selección argentina en los amistosos previos al Mundial 2026 frente a Honduras e Islandia.
Lionel Scaloni convocará a algunos futbolistas jóvenes para completar el plantel de la Selección argentina en los amistosos previos al Mundial 2026 frente a Honduras e Islandia.
Lionel Scaloni convocará a algunos futbolistas jóvenes para completar el plantel de la Selección argentina en los amistosos previos al Mundial 2026 frente a Honduras e Islandia.
Santiago Beltrán, Joaquín Freitas (ambos de River); Tomás Aranda (Boca), Nicolás Capaldo (Hamburgo, Alemania), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez) viajarán el fin de semana a Estados Unidos para participar de los entrenamientos previos y los amistosos del 6 y 9 de junio, antes del debut frente a Argelia.
El cuerpo técnico de la Selección argentina definirá en estas horas la nómina de 26 convocados mientras espera la evolución de los jugadores que están recuperándose de lesiones y que probablemente, aunque sean citados, no jueguen frente a Honduras e Islandia, en Texas y Alabama, respectivamente.
De todos modos, ninguno de estos jóvenes futbolistas será parte los 26 jugadores que afrontarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Aunque varios futbolistas se encuentran en Argentina, en contacto con el cuerpo técnico, la lista de 26 elegidos para el Mundial 2026 se anunciaría entre jueves y viernes para viajar entre sábado y domingo a Estados Unidos.
El plantel se concentrará en el hotel The Origin, en Kansas City, y se entrenará desde el lunes 1 de junio en el Sporting KC Training Centre a la espera de los amistosos y del debut del martes 16.