Por qué hoy 26 de mayo es el Día Mundial de Drácula

La popularidad de su personaje es tal que ha sido adaptado al cine, cómics, teatro y/o televisión en innumerables ocasiones; siendo la más fiel al libro.

¿En qué películas ha aparecido Drácula?

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922): esta producción cuenta con la dirección de F.W. Murnau. El protagonista es Max Schreck como el Conde Orlok.

Dracula's Death (1921): película húngara perdida, considerada la primera aparición del personaje.

Con el correr de los años, Bela Lugosi definió la imagen del aristócrata con capa que conocemos hoy. Por ejemplo, en 1931 protagonizó "Drácula".

Béla Lugosi Bela Lugosi como Drácula.

La hija de Drácula (1936): aunque él no aparece vivo, la trama gira sobre su legado.

Son of Dracula (1943): el protagonista es Lon Chaney Jr. como el "Conde Alucard".

House of Frankenstein (1944) y House of Dracula (1945): aquí John Carradine toma el relevo.

Luego llegó Christopher Lee, quien le aportó sensualidad, violencia y ojos inyectados en sangre.

Horror of Dracula (1958)

Dracula: Prince of Darkness (1966)

Dracula Has Risen from the Grave (1968)

Taste the Blood of Dracula (1970)

Scars of Dracula (1970)

Dracula A.D. 1972 (1972): es una de las más bizarras, ya que nos muestra a un Drácula en el Londres hippie.

The Satanic Rites of Dracula (1973)

En los 70 y 90, se buscó profundizar en la psicología y el romance trágico de Drácula.

Nosferatu: Phantom der Nacht (1979): Werner Herzog dirige a Klaus Kinski en un remake icónico.

Drácula (1979): Frank Langella es el protagonista de esta película que tiene un enfoque mucho más romántico.

Bram Stoker's Dracula (1992): para muchos esta es una de las películas más fieles a la historia de Drácula. La dirige Francis Ford Coppola, y la protagoniza Gary Oldman.

Embed - Bram Stoker's Dracula Trailer #1 (1992)