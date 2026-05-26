Por qué hoy 26 de mayo es el Día Mundial de Drácula

Es uno de los personajes de terror más icónicos de todos los tiempos, y pocas personas saben que cada 26 de mayo se lo celebra en todo el mundo. Si, hoy es el Día Mundial de Drácula o Nosferatu, ese hombre inmortal que se convierte en vampiro y que ha inspirado innumerables películas y obras de literatura.
La fecha no está elegida al azar, ya que un 26 de mayo de 1897, se publicó por primera vez la novela Drácula del escritor irlandés Bram Stoker.
¿Quién es Drácula y cómo surgió?
DMuchos dicen que para crear este personaje, Stoker se basó en Vlad III, el Emperador, también conocido como Vlad Drácula, príncipe de Valaquia del siglo XV; y por Sir Henry Irving, un actor de quien Stoker era su asistente personal. También se dice que Stoker fue asesorado por el erudito en temas orientales Ármin Vámbéry.
La popularidad de su personaje es tal que ha sido adaptado al cine, cómics, teatro y/o televisión en innumerables ocasiones; siendo la más fiel al libro.
¿En qué películas ha aparecido Drácula?
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Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922): esta producción cuenta con la dirección de F.W. Murnau. El protagonista es Max Schreck como el Conde Orlok.
Dracula's Death (1921): película húngara perdida, considerada la primera aparición del personaje.
Con el correr de los años, Bela Lugosi definió la imagen del aristócrata con capa que conocemos hoy. Por ejemplo, en 1931 protagonizó "Drácula".
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La hija de Drácula (1936): aunque él no aparece vivo, la trama gira sobre su legado.
Son of Dracula (1943): el protagonista es Lon Chaney Jr. como el "Conde Alucard".
House of Frankenstein (1944) y House of Dracula (1945): aquí John Carradine toma el relevo.
Luego llegó Christopher Lee, quien le aportó sensualidad, violencia y ojos inyectados en sangre.
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Horror of Dracula (1958)
Dracula: Prince of Darkness (1966)
Dracula Has Risen from the Grave (1968)
Taste the Blood of Dracula (1970)
Scars of Dracula (1970)
Dracula A.D. 1972 (1972): es una de las más bizarras, ya que nos muestra a un Drácula en el Londres hippie.
The Satanic Rites of Dracula (1973)
En los 70 y 90, se buscó profundizar en la psicología y el romance trágico de Drácula.
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Nosferatu: Phantom der Nacht (1979): Werner Herzog dirige a Klaus Kinski en un remake icónico.
Drácula (1979): Frank Langella es el protagonista de esta película que tiene un enfoque mucho más romántico.
Bram Stoker's Dracula (1992): para muchos esta es una de las películas más fieles a la historia de Drácula. La dirige Francis Ford Coppola, y la protagoniza Gary Oldman.
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Dracula 2000 (2000): protagonizada por Gerard Butler.
Van Helsing (2004): Richard Roxburgh como un Drácula muy teatral.
Dracula Untold (2014): Luke Evans (enfocada en Vlad el Empalador).
Renfield (2023): el protagonista es Nicolas Cage (aunque el foco es su asistente, su presencia domina la cinta).
The Last Voyage of the Demeter (2023): Drácula como una criatura monstruosa a bordo de un barco.
Hotel Transylvania (Saga 2012-2022): es una versión cómica doblada por Adam Sandler.
- Drácula (2025): esta es una de las últimas adaptaciones, y el conde Drácula es interpretado por Caleb Landry Jones.