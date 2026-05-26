Cómo coser cortinas de invierno para que no entre frío a la casa: con un DIY

Hace poco me compré unas cortinas nuevas de tela impermeable que no permiten el paso del frío. No pensé que esto fuera cierto y sobre todo las compré porque me gustaba el color. Lo cierto es que desde que las puse en las ventanas de la casa no ha ingresado aire helado del exterior y la promesa de casa sin frío era cierta.

La verdad es que con menos plata y comprando las telas correctas se pueden coser estas cortinas a mano, para toda la casa. Con algún DIY o truco de hilos es posible confeccionarlas incluso a medida, ya que las compradas suelen venir de medidas estándar y generalmente les terminamos cortando un pedazo.

Cómo coser cortinas de invierno con un DIY casero

Para coser unas cortinas de invierno, primero hay que comprar la tela. Existe una tela bastante famosa que se llama blackout. Este tejido viene en varios formatos: hay blackout textil de lino, vinilo y doble. Todos, en mayor o menor medida, bloquean el ingreso de frío a los ambientes porque están fabricados de materiales plásticos impermeables.

Lo primero y principal, antes de realizar el DIY, es medir las ventanas y comprar la tela que mejor convenga con los espacios de tu casa. Yo, por ejemplo, compré blackout color bordó porque es más oscuro y menos sucio.

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Luego, siguiendo el video de este DIY, solo queda confeccionar las cortinas para el frío. Una vez que tengas las telas listas, solo queda realizar el ojal por donde pasa el barral.

Realiza una marca de 4 centímetros en la parte superior de la cortina y realiza un dobladillo con costura recta. No olvides realizar un dobladillo de un centímetro por toda la tela para que quede más prolija. Finalmente, solo debes colocar las cortinas pasando el barral por el ojal.

Verás cómo el frío no ingresa con la misma intensidad a la casa y cómo los espacios se mantienen impermeabilizados durante el invierno.

Otras formas de mantener la casa caliente en invierno

sol por la ventana Mantén la casa cálida, pero asegúrate de realizar una buena ventilación en las horas de más sol.