Por qué se dice que el caloventor gasta mucha electricidad y cuál es la alternativa más económica

En comparación con otros sistemas de calefacción, eléctricos o no eléctricos, el caloventor posee un importante gasto energético, pero, ¿por qué?

Hoy te cuento todo lo que tienes que saber sobre este aparato y te dejo algunas alternativas para sobrevivir al frío del invierno.

Cómo funciona un caloventor y por qué gasta tanta electricidad

Cuando hablamos de caloventores eléctricos, nos referimos a los caloventores pequeños de aire, y no a las estufas eléctricas, que también son muy populares en invierno.

Estos aparatos o sistemas de calefacción funcionan por termoventilación. Esto quiere decir que los caloventores portátiles utilizan una resistencia interior de metal o cerámica y, al encenderlo, el ventilador eléctrico comienza a girar y toma el aire frío del ambiente.

El aire frío llega a la resistencia interna del aparato; la resistencia se calienta por acción de la electricidad y el aire caliente sale liberado al exterior por la rejilla delantera.

Siempre se ha dicho que el caloventor es uno de los sistemas de calefacción que más electricidad consume en invierno, y esto es cierto. Los caloventores consumen mucha electricidad porque usan resistencias eléctricas puras.

No utiliza otros medios para generar calor, como un motor, gas o fuego. Cuando una resistencia es pura, quiere decir que para transformar energía eléctrica en térmica de manera directa se necesita muchísima corriente.

Todo sistema eléctrico consume, y existen algunos aparatos como el caloventor, la pava eléctrica, el microondas y el lavarropas, que por lo general no son de bajo consumo y requieren de instalaciones eléctricas seguras y firmes.

Si lo que se busca es calefaccionar el ambiente completo, más potencia se necesita y, por lo tanto, más electricidad.

Dentro de sus desventajas, en primer lugar está el consumo de electricidad; por eso se recomienda usar el cloventor como complemento y no como la calefacción central. En los informes de consumo energético presentes en argentina.gob.ar, el caloventor se lleva el primer puesto en gasto.

Qué sistema de calefacción gasta menos electricidad en invierno

Para quienes no cuentan con acceso a gas natural, el consumo de electricidad en invierno es un tema al que prestar mucha atención.

El convector es una buena opción para calentar los espacios pequeños en invierno. No tiene mucho alcance, pero funciona en departamentos chicos.

sistemas de calefacción Opciones más económicas para el invierno.

Los paneles eléctricos de calefacción, que son una especie de placa blanca que se coloca en la pared, también son una buena opción para el frío.

Lo mismo con el aire acondicionado en función calor. Este aparato gasta menos que el caloventor, pero más que los radiadores eléctricos estándar.