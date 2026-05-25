El repentino fallecimiento de Javier Aguilo tras un accidente con su auto Audi en Mendoza, ha dejado un vacío irreparable en su entorno íntimo y una fuerte conmoción en la comunidad, sobre todo en su novia, quien le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales tras su partida.
El desgarrador mensaje tras el accidente en Mendoza: "Te voy a amar durante toda la vida en todas las vidas"
Tras el accidente de Javier Aguilo en Mendoza, su novia compartió un emotivo mensaje que conmovió a todos
Mientras las autoridades continúan trabajando sobre las circunstancias del trágico accidente, las redes sociales se convirtieron en el refugio para el desahogo de sus seres más cercanos.
Quien rompió el silencio en las últimas horas fue su pareja, que a través de su cuenta de X (ex Twitter) publicó unas sentidas palabras para despedirlo, visibilizando el inmenso dolor que atraviesa la familia tras la inesperada pérdida.
Accidente en Mendoza: el desgarrador mensaje de la pareja
Desde su perfil en la cuenta de X, la joven compartió una publicación tras el accidente, que rápidamente generó eco y empatía entre los usuarios de la red social. En el texto, expresó a corazón abierto la impotencia y la tristeza de tener que decirle adiós de una manera tan abrupta.
“La provincia que nos juntó hoy nos separa Te voy a amar durante toda la vida en todas las vidas. Vas a ser siempre el hombre y la pancita más linda del mundo”, escribió en su cuenta personal.
El posteo no tardó en llenarse de respuestas de apoyo. Amigos, allegados y cientos de personas que se toparon con la noticia le hicieron llegar sus condolencias, intentando brindarle un abrazo virtual y fuerzas en este difícil momento. Muchos destacaron el vínculo que unía a la pareja y lamentaron profundamente el desenlace.
Cómo continúa la investigación del trágico accidente
Más allá del profundo impacto emocional tras el accidente y la pérdida del ser tan querido, el caso legal y policial sigue su curso. Cabe recordar que el lamentable episodio en el que perdió la vida Javier Aguilo ocurrió durante la madrugada del sábado, bajo circunstancias que aún son materia de investigación.
La víctima conducía por calle San Francisco de Asís hacia el sur con su auto Audi y al llegar a la rotonda, perdió el control de su Audi A3 y se precipitó al zanjón.
Las autoridades de la policía de Mendoza continúan recabando peritajes y testimonios para esclarecer la dinámica exacta del hecho. Por su parte, la familia de la víctima permanece a la espera de respuestas oficiales, mientras se concentran en transitar el duelo y darle el último adiós a su ser querido.