El desgarrador mensaje tras el accidente en Mendoza: "Te voy a amar durante toda la vida en todas las vidas"

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Accidente en Mendoza: el desgarrador mensaje de la pareja

Desde su perfil en la cuenta de X, la joven compartió una publicación tras el accidente, que rápidamente generó eco y empatía entre los usuarios de la red social. En el texto, expresó a corazón abierto la impotencia y la tristeza de tener que decirle adiós de una manera tan abrupta.

“La provincia que nos juntó hoy nos separa Te voy a amar durante toda la vida en todas las vidas. Vas a ser siempre el hombre y la pancita más linda del mundo”, escribió en su cuenta personal.

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El posteo no tardó en llenarse de respuestas de apoyo. Amigos, allegados y cientos de personas que se toparon con la noticia le hicieron llegar sus condolencias, intentando brindarle un abrazo virtual y fuerzas en este difícil momento. Muchos destacaron el vínculo que unía a la pareja y lamentaron profundamente el desenlace.

Cómo continúa la investigación del trágico accidente

Más allá del profundo impacto emocional tras el accidente y la pérdida del ser tan querido, el caso legal y policial sigue su curso. Cabe recordar que el lamentable episodio en el que perdió la vida Javier Aguilo ocurrió durante la madrugada del sábado, bajo circunstancias que aún son materia de investigación.

La víctima conducía por calle San Francisco de Asís hacia el sur con su auto Audi y al llegar a la rotonda, perdió el control de su Audi A3 y se precipitó al zanjón.

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Las autoridades de la policía de Mendoza continúan recabando peritajes y testimonios para esclarecer la dinámica exacta del hecho. Por su parte, la familia de la víctima permanece a la espera de respuestas oficiales, mientras se concentran en transitar el duelo y darle el último adiós a su ser querido.